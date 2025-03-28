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Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı

Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı

Mısır
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 00:35

Sizler de takdir edersiniz ki Mısır piramitleri günümüzde hala gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir araştırmayla Giza Piramitleri'nin ikinci en büyüğü Khafre Piramidi'nin 1200 metre altında odalar ve tünellerin olduğu öne sürülmüştü. Bilim insanları yeni analizleriyle farklı bulgulara ulaştı, bilim insanları ikiye bölündü.

Kaynak: DailyMail

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Bilim insanları, Mısır’daki Giza Piramitleri’nin altında devasa bir yeraltı şehri olabileceğini öne süren yeni bir analiz yayımladı.

Bilim insanları, Mısır’daki Giza Piramitleri’nin altında devasa bir yeraltı şehri olabileceğini öne süren yeni bir analiz yayımladı.

İddiaya göre, Khafre Piramidi’nin 1.200 metre kadar altında tüneller ve büyük odalar var. Eğer bu doğruysa, Mısır tarihine dair bildiklerimizi tamamen değiştirebilir.

Sizlere haberi burada vermiştik:

Şimdi yapılan yeni analizlere isterseniz hep beraber bakalım. Bağımsız uzmanlar, keşfin “tamamen yanlış” olduğunu ve hiçbir bilimsel temele dayanmadığını savunsa da analizler kısmen tam tersini söylüyor.

Şimdi yapılan yeni analizlere isterseniz hep beraber bakalım. Bağımsız uzmanlar, keşfin “tamamen yanlış” olduğunu ve hiçbir bilimsel temele dayanmadığını savunsa da analizler kısmen tam tersini söylüyor.

Araştırmacılar, Khafre Piramidi’nin altındaki ve Giza Platosu’ndaki diğer piramitlerin altındaki yapılar hakkında yüzde 85’in üzerinde bir doğruluk seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Bu kuyular ve odalar “yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar” kullanılarak tespit edilmiş. Dalgaların yüzeye geri yansıma biçimleri, araştırmacıların piramidin altındaki yapıları haritalandırmasını sağlamış.

Ekip verileri işleyip kuyuların spiral şekillerle büyük odalara açıldığını gösteren görüntüler oluşturmak için özel bir algoritma kullandı.

Bu yapıları  bugün erişilebilen bilinen mimari yapılarla karşılaştırdılar. Proje sözcüsü Niccole Ciccole, DailyMail.com’a verdiği demeçte, “Özellikle İtalya’daki Pozzo di San Patrizio gibi yapılarla çapraz kontroller gerçekleştirdik” dedi.

Profesör Conyers, piramitlerin altında küçük yapılar örneğin şaftlar ve odalar olabileceğinin mümkün olduğunu, çünkü bu alanın eski insanlar için özel bir yer olduğunu söyledi.

Profesör Conyers, piramitlerin altında küçük yapılar örneğin şaftlar ve odalar olabileceğinin mümkün olduğunu, çünkü bu alanın eski insanlar için özel bir yer olduğunu söyledi.

Ayrıca Mayaların ve eski Mezoamerika halklarının, törensel öneme sahip mağara veya kovuk girişlerinin üzerine piramitler inşa ettiğini vurguladı.

Ekip Khafre Piramidi’nin tabanının 600 metre altında sekiz kuyu ve iki büyük yapı tespit ettiklerini ve bunların 600 metre daha derinde “gizli bir dünya” oluşturduğunu iddia etti.

Profesör Conyers, daha derin yapılara dair iddialara şüpheyle yaklaştığını belirterek, “Eğer ‘algoritmaları’ gerçekten dedikleri gibi çalışıyorsa belki iddialar doğrulanabilir,” dedi.

“Bir ‘kuyu’ veya ‘tünel’ olması, bir piramitin altında beklediğim bir şey.”

Khafre Piramidi’nin altında bir şey olup olmadığını belirlemek için araştırmacılar, radara benzer şekilde çalışan yüksek frekanslı dalgaları piramidin altına gönderdiler.

Khafre Piramidi’nin altında bir şey olup olmadığını belirlemek için araştırmacılar, radara benzer şekilde çalışan yüksek frekanslı dalgaları piramidin altına gönderdiler.

Bu dalgalar yer altında bir nesneye çarptığında yüzeye geri yansıdı ve frekansın değişme biçimi bilim insanlarının yeraltındaki materyaller hakkında bilgi edinmesini sağladı.

Ancak Mısır’ın eski Antik Eserler Bakanı Dr. Zahi Hawass, The National’a verdiği röportajda, “Piramidin içinde radar kullanıldığı iddiası yanlıştır ve kullanılan teknikler ne bilimsel olarak onaylanmıştır ne de geçerlidir” dedi.

Araştırma ekibi ise, “Mısırbilimcilere en yüksek saygıyı duyuyoruz, ancak bulgularımız ileri düzey radar sinyal işleme yoluyla elde edilen nesnel ölçümlere dayanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Verileri topladıktan sonra, araştırmacılar özel bir algoritma kullanarak bilgileri piramidin altındaki zeminin dikey görüntülerine dönüştürdü ve böylece gizli yapıların ilk kez görüntülenmesini sağladı.

Görüntülerden biri, “dikey olarak uzanan, farklı yoğunluk dağılımlarına sahip bir özelliği” ortaya çıkardı. Bu da “derin bir kuyu benzeri oluşumun” varlığına işaret ediyor.

Yani anlayacağınız, Denver Üniversitesi’nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers ise bu tür iddiaların bilimsel temele dayanmadığını düşünüyor.

Yani anlayacağınız, Denver Üniversitesi’nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers ise bu tür iddiaların bilimsel temele dayanmadığını düşünüyor.

Conyers'a göre, piramitlerin altında küçük şaftlar ve odalar olması mümkün ama devasa bir yeraltı şehri fikri abartılı.

Ekip, keşiflerinin eski Mısır metinleriyle örtüştüğünü ve bu metinlerde, büyük bir felaketle yok olmuş daha eski bir uygarlığın izlerinin bulunduğunu söylüyor. Ancak bu teorilere şüpheyle bakanlar da var. Çünkü bilim insanları, insanlar 38.000 yıl önce büyük şehirler inşa edecek kadar gelişmiş değildi diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Friedrich Nietzsche

Mısır medeniyeti her anlamda muazzam , çölün ortasında tarihin ilklerini yaşamışlar ve dönemine göre en gelişmiş tekniklerle hayat standartlarını yükseltmişl... Devamını Gör