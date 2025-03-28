Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı

Ayrıca Mayaların ve eski Mezoamerika halklarının, törensel öneme sahip mağara veya kovuk girişlerinin üzerine piramitler inşa ettiğini vurguladı.

Ekip Khafre Piramidi’nin tabanının 600 metre altında sekiz kuyu ve iki büyük yapı tespit ettiklerini ve bunların 600 metre daha derinde “gizli bir dünya” oluşturduğunu iddia etti.

Profesör Conyers, daha derin yapılara dair iddialara şüpheyle yaklaştığını belirterek, “Eğer ‘algoritmaları’ gerçekten dedikleri gibi çalışıyorsa belki iddialar doğrulanabilir,” dedi.

“Bir ‘kuyu’ veya ‘tünel’ olması, bir piramitin altında beklediğim bir şey.”