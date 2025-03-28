Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı
Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı
Sizler de takdir edersiniz ki Mısır piramitleri günümüzde hala gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir araştırmayla Giza Piramitleri'nin ikinci en büyüğü Khafre Piramidi'nin 1200 metre altında odalar ve tünellerin olduğu öne sürülmüştü. Bilim insanları yeni analizleriyle farklı bulgulara ulaştı, bilim insanları ikiye bölündü.
Kaynak: DailyMail
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Bilim insanları, Mısır’daki Giza Piramitleri’nin altında devasa bir yeraltı şehri olabileceğini öne süren yeni bir analiz yayımladı.
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Şimdi yapılan yeni analizlere isterseniz hep beraber bakalım. Bağımsız uzmanlar, keşfin “tamamen yanlış” olduğunu ve hiçbir bilimsel temele dayanmadığını savunsa da analizler kısmen tam tersini söylüyor.
Profesör Conyers, piramitlerin altında küçük yapılar örneğin şaftlar ve odalar olabileceğinin mümkün olduğunu, çünkü bu alanın eski insanlar için özel bir yer olduğunu söyledi.
Khafre Piramidi’nin altında bir şey olup olmadığını belirlemek için araştırmacılar, radara benzer şekilde çalışan yüksek frekanslı dalgaları piramidin altına gönderdiler.
Yani anlayacağınız, Denver Üniversitesi’nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers ise bu tür iddiaların bilimsel temele dayanmadığını düşünüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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