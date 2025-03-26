Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Keşfedildi: Bilim Dünyası Tartışıyor
Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Keşfedildi: Bilim Dünyası Tartışıyor
Mısır piramitleri, günümüzde hala gizemlerini koruyor. Dünyanın 7 Harikası arasında gösterilen piramitler hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Eski dünyanın izlerini taşıyan piramitler hakkında son yapılan keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı. İtalyan bilim insanları, Giza Piramitlerinin altında devasa bir 'yeraltı şehri' bulduklarını belirtti. Yeni bir radar teknolojisi sayesinde yapılan bu keşif, bilim dünyasını ise ikiye böldü.
Neden mi?
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Piramitlerin altında gizli bir şehir.
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Bilim insanları ikiye bölündü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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