Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Keşfedildi: Bilim Dünyası Tartışıyor

Eski Krallık ve Orta Krallık dönemlerinde, firavunlar için inşa edilen piramitler, günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmayı başardı. Piramitlerin tarihine baktığımızda ise ilk olarak MÖ 4000 yılına kadar gitmemiz gerekiyor. Binlerce yıl içerisinde hala sağlam duran bu yapılar, bilim insanlarını her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Haliyle bugüne kadar piramitler hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Pisa Üniversitesi'nden Profesör Corrado Malanga liderliğindeki İtalyan araştırmacılar, Giza Piramitleri'nin altında devasa bir yeraltı ağını keşfettiklerini duyurdu. Yeni bir radar teknolojisi ile keşfedilen bu yeraltı şehrinin, spiral merdivenler, su sistemleri için borular ve kanallardan oluştuğu belirtiliyor. Söz konusu yeni keşfin, yerin 610 metre altında olduğu iddia ediliyor.

Yeni keşfedildiği söylenen bu yapı, yalnızca taşlarla inşa edilmiş basit bir yapı değil. Araştırmacılara göre, bu yeraltı şehrinde eski Mısır bilgeliklerini aktaran birçok eserin olduğu efsanevi bir kütüphane de bulunuyor! Araştırma ekibi, düzenlediği basın toplantısında 'İleride görüntüleri büyüttüğümüzde, altında gerçek bir yeraltı şehri olarak tanımlanabilecek bir şeyin olduğunu ortaya çıkaracağız” ifadelerine yer veriyor.