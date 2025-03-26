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Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Keşfedildi: Bilim Dünyası Tartışıyor

Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Keşfedildi: Bilim Dünyası Tartışıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 14:55

Mısır piramitleri, günümüzde hala gizemlerini koruyor. Dünyanın 7 Harikası arasında gösterilen piramitler hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Eski dünyanın izlerini taşıyan piramitler hakkında son yapılan keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı. İtalyan bilim insanları, Giza Piramitlerinin altında devasa bir 'yeraltı şehri' bulduklarını belirtti. Yeni bir radar teknolojisi sayesinde yapılan bu keşif, bilim dünyasını ise ikiye böldü.

Neden mi?

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Piramitlerin altında gizli bir şehir.

Piramitlerin altında gizli bir şehir.

Eski Krallık ve Orta Krallık dönemlerinde, firavunlar için inşa edilen piramitler, günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmayı başardı. Piramitlerin tarihine baktığımızda ise ilk olarak MÖ 4000 yılına kadar gitmemiz gerekiyor. Binlerce yıl içerisinde hala sağlam duran bu yapılar, bilim insanlarını her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Haliyle bugüne kadar piramitler hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Pisa Üniversitesi'nden Profesör Corrado Malanga liderliğindeki İtalyan araştırmacılar, Giza Piramitleri'nin altında devasa bir yeraltı ağını keşfettiklerini duyurdu. Yeni bir radar teknolojisi ile keşfedilen bu yeraltı şehrinin, spiral merdivenler, su sistemleri için borular ve kanallardan oluştuğu belirtiliyor. Söz konusu yeni keşfin, yerin 610 metre altında olduğu iddia ediliyor. 

Yeni keşfedildiği söylenen bu yapı, yalnızca taşlarla inşa edilmiş basit bir yapı değil. Araştırmacılara göre, bu yeraltı şehrinde eski Mısır bilgeliklerini aktaran birçok eserin olduğu efsanevi bir kütüphane de bulunuyor! Araştırma ekibi, düzenlediği basın toplantısında 'İleride görüntüleri büyüttüğümüzde, altında gerçek bir yeraltı şehri olarak tanımlanabilecek bir şeyin olduğunu ortaya çıkaracağız” ifadelerine yer veriyor.

Bilim insanları ikiye bölündü.

Bilim insanları ikiye bölündü.

İtalyan bilim insanlarının yeraltı şehri keşif iddiaları, henüz netlik kazanmış değil. Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Prof Lawrence Conyers, yeni keşfin sadece bir abartı olduğunu düşünüyor. Kullanılan teknolojinin, dünyanın bu kadar derinlerine inebilmek için yeterli olmadığını belirtiyor. Uzman isim, kendisinin de bir yeraltı şehrinden şüphelendiğini ancak bu yapıların çok daha küçük ölçekte olabileceğini düşündüğünü belirtiyor. 

Yeni keşiflere şüpheyle yaklaşan isim, 'Mayaların, piramitleri kendileri için törensel bir öneme sahip mağaraların veya oyukların üzerine inşa ettirdiklerinin' altını çiziyor. Yani herhangi bir keşif yapılmış olsa dahi, bu keşifler doğada kendiliğinden var olan mağaralar olabilir.

Keşfi gerçekleştirdiğini söyleyen ekip ise daha detaylı çalışmalar sayesinde haklı olduklarını göstereceklerini belirtiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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