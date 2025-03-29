"Özgürlük Sembolü" Oldu: Eylemci Pikachu, Gürcistan'daki Eylemlere de Sıçradı
"Özgürlük Sembolü" Oldu: Eylemci Pikachu, Gürcistan'daki Eylemlere de Sıçradı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanından yükselen protesto sesleri, büyük bir dikkatle takip edildi. Başta Saraçhane olmak üzere vatandaşlar, ellerinde pankartlarla adalet yürüyüşleri düzenledi. Bu yürüyüşlerde en çok dikkat çeken figürlerden biri ise 'eylemci Pikachu' oldu.
Pikachu kostümüyle polislere karşı direnen bu eylemci, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. 'Özgürlük sembolü' haline gelen Pikachu, artık sadece Türkiye'de değil, Gürcistan'daki AB yanlısı protesto gösterilerine de ilham verdi. Eylemcilerden bir tanesi, Pikachu şapkasıyla Gürcistan sokaklarında sesini duyurdu.
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Son günlerde İstanbul ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenleniyor.
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Pikachu dünya gündemine oturdu derken şaka yapmıyoruz.
Pikachu artık bir "özgürlük sembolü" mü oldu?
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Haber siteleri de yayınladı.
"Türklerin kültürel etkisi gerçekten harika"
Avukatlar da Pikachu akımına dahil oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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