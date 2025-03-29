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"Özgürlük Sembolü" Oldu: Eylemci Pikachu, Gürcistan'daki Eylemlere de Sıçradı

"Özgürlük Sembolü" Oldu: Eylemci Pikachu, Gürcistan'daki Eylemlere de Sıçradı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 18:04

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanından yükselen protesto sesleri, büyük bir dikkatle takip edildi. Başta Saraçhane olmak üzere vatandaşlar, ellerinde pankartlarla adalet yürüyüşleri düzenledi. Bu yürüyüşlerde en çok dikkat çeken figürlerden biri ise 'eylemci Pikachu' oldu.

Pikachu kostümüyle polislere karşı direnen bu eylemci, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. 'Özgürlük sembolü' haline gelen Pikachu, artık sadece Türkiye'de değil, Gürcistan'daki AB yanlısı protesto gösterilerine de ilham verdi. Eylemcilerden bir tanesi, Pikachu şapkasıyla Gürcistan sokaklarında sesini duyurdu. 

Detaylar içeriğin devamında...

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Son günlerde İstanbul ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenleniyor.

Son günlerde İstanbul ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenleniyor.

Öğrencilerden iş insanlarına birçok kişi Ekrem İmamoğlu için 'adalet' istiyor. Protesto gösterilerinin en çok dikkat çeken figürü de hiç şüphesiz Pikachu'uydu. Hem Türkiye'de hem de dünya gündeminde Pikachu epey konuşulmuştu.

Yine de kaçıranlar için, Pikachu'yu burada anlatmıştık:

29 Mart itibarıyla Gürcistan'da eylemler devam ediyor.

Pikachu dünya gündemine oturdu derken şaka yapmıyoruz.

Pikachu dünya gündemine oturdu derken şaka yapmıyoruz.

Ülkemizdeki Pikachu'dan ilham alan bir protestocu, Gürcistan'daki bu AB yanlısı gösterilere Pikachu şapkası takarak katıldı.

Ayrıca köpek baskılı kıyafetiyle gösterilere katılan bir kadının da bizim Pikachu'yla "aynı enerjiye sahip" olduğunu söyleyenler de vardı.

Pikachu artık bir "özgürlük sembolü" mü oldu?

Pikachu artık bir "özgürlük sembolü" mü oldu?
twitter.com
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Haber siteleri de yayınladı.

Haber siteleri de yayınladı.
twitter.com

'Tiflis'teki protestocular, Türkiye'deki Erdoğan karşıtı göstericilerle dayanışma göstermek için Pikachu kostümleri giydi!'

"Türklerin kültürel etkisi gerçekten harika"

"Türklerin kültürel etkisi gerçekten harika"
twitter.com

Avukatlar da Pikachu akımına dahil oldu.

Avukatlar da Pikachu akımına dahil oldu.
twitter.com

'Türk savaşçılarımıza: Gürcistan'dan merhabaaaa 👋🏻  

Pika Pika gümbür gümbür 💪🏻'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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