"Özgürlük Sembolü" Oldu: Eylemci Pikachu, Gürcistan'daki Eylemlere de Sıçradı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanından yükselen protesto sesleri, büyük bir dikkatle takip edildi. Başta Saraçhane olmak üzere vatandaşlar, ellerinde pankartlarla adalet yürüyüşleri düzenledi. Bu yürüyüşlerde en çok dikkat çeken figürlerden biri ise 'eylemci Pikachu' oldu.

Pikachu kostümüyle polislere karşı direnen bu eylemci, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. 'Özgürlük sembolü' haline gelen Pikachu, artık sadece Türkiye'de değil, Gürcistan'daki AB yanlısı protesto gösterilerine de ilham verdi. Eylemcilerden bir tanesi, Pikachu şapkasıyla Gürcistan sokaklarında sesini duyurdu.

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