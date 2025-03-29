Şahan Gökbakar Tutuklanan ve Gözaltına Alınan Çocuklara Sessiz Kalmadı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasıyla sokaklarda protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Günlerdir sokakta olan halkın içinde öğrenciler ön plana çıkıyordu. İstanbul Üniversitesi'nde yıkılan barikatla alanlara ulaşan gençler sokaklardan hiç çekilmedi. Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin başını çektiği eylemlerde birçok genç de gözaltına alındı ve milletvekillerinin aktardıklarına göre gözaltında kötü muameleye maruz kaldı.

Kamuoyunda bu gençler için de tepkiler yükselmeye başladı.