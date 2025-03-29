Şahan Gökbakar Tutuklanan ve Gözaltına Alınan Çocuklara Sessiz Kalmadı
Şahan Gökbakar Tutuklanan ve Gözaltına Alınan Çocuklara Sessiz Kalmadı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasıyla sokaklarda protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Günlerdir sokakta olan halkın içinde öğrenciler ön plana çıkıyordu. İstanbul Üniversitesi'nde yıkılan barikatla alanlara ulaşan gençler sokaklardan hiç çekilmedi. Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin başını çektiği eylemlerde birçok genç de gözaltına alındı ve milletvekillerinin aktardıklarına göre gözaltında kötü muameleye maruz kaldı.
Kamuoyunda bu gençler için de tepkiler yükselmeye başladı.
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Saraçhane ve farklı merkezlerdeki eylemlerde gençler gözaltına alındı.
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Gözaltı ve tutuklamalarda gençler çoğunlukta.
Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı.
"Çocukları Serbest Bırakın"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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