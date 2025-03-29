onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şahan Gökbakar Tutuklanan ve Gözaltına Alınan Çocuklara Sessiz Kalmadı

Şahan Gökbakar Tutuklanan ve Gözaltına Alınan Çocuklara Sessiz Kalmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 16:27

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasıyla sokaklarda protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Günlerdir sokakta olan halkın içinde öğrenciler ön plana çıkıyordu. İstanbul Üniversitesi'nde yıkılan barikatla alanlara ulaşan gençler sokaklardan hiç çekilmedi. Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin başını çektiği eylemlerde birçok genç de gözaltına alındı ve milletvekillerinin aktardıklarına göre gözaltında kötü muameleye maruz kaldı. 

Kamuoyunda bu gençler için de tepkiler yükselmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saraçhane ve farklı merkezlerdeki eylemlerde gençler gözaltına alındı.

Saraçhane ve farklı merkezlerdeki eylemlerde gençler gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte halk sokağa indi. İstanbul'da başlayan eylemler ülkenin dört bir yanına ayrıldı. Özellikle Saraçhane Meydanı'ndaki kalabalıklara polis müdahalesi de hayli fazlaydı. 

Dün itibariyle tutuklu sayısı 301 olmuştu. Gözaltındakiler ve ifadeleri devam edenler düşünüldüğünde bu sayının daha da artması bekleniyor.

Gözaltı ve tutuklamalarda gençler çoğunlukta.

Gözaltı ve tutuklamalarda gençler çoğunlukta.

Üniversitelerde başlayan gösteriler sokaklara taşmış, liseli ve üniversiteli birçok genç önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Gözaltında 'kötü muamele ve taciz ' olaylarının yaşandığı da hem tutanaklara geçmiş hem de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Gençlerin tutuklanmasına kamuoyundan da yoğun tepkiler var.

Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı.

Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı.

Şahan Gökbakar, Instagram'dan 19 Mart'ta paylaştığı siyah ekranla tepkisini göstermeye çalışmıştı. Birçok kişiye yeterli gelmeyen bu tepkiye farklı günlerde devam eden Gökbakar, bu kez gençlerden bahsederek 'vites yükseltti'.

"Çocukları Serbest Bırakın"

"Çocukları Serbest Bırakın"

Şahan Gökbakar kamuoyunun geniş kesiminden talep edilen gözaltında olan ve tutuklanan gençlere destek çıktı. Gökbakar, paylaşımında 'Çocukları Serbest Bırakın' yazdı. Gökbakar, Instagram'da olumlu yorumlar aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın