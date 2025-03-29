Dövmeleri Yüzünden Arkadaşları Tarafından Acımasızca Dışlanan Kadından İlginç Açıklamalar

İlk dövme yaptırma fikrinin dış görünüşü ile alakalı 'özgüvensizlikler'den dolayı olduğunu söyleyen kadın, insanların kendisine 'zihinsel olarak rahatsız' yaftası yapıştırmasından da bıkmış durumda!

'Hava ısındığında ve dışarıda olduğumda, neredeyse herkes kafasını çevirip bana bakıyor.'

'İnsanlar beni parmakla gösteriyorlar. Birbirlerine fısıldıyorlar ya da ağızları açık şekilde bana bakıyorlar. Bu gerçekten çok aşırı.

'Sanırım insanlar hakkımda en büyük yanlış anlamayı şunda yaşıyorlar: Benim hoş biri olmadığımı ya da kötü şeyler yaptığımı düşünüyorlar. Ama bu tamamen yanlış.'