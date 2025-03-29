Dövmeleri Yüzünden Arkadaşları Tarafından Acımasızca Dışlanan Kadından İlginç Açıklamalar
Dövmeleri Yüzünden Arkadaşları Tarafından Acımasızca Dışlanan Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/341...
Bazılarımız dövme yaptırmayı her ne kadar sevse de bunun da bir sınırı olduğu aşikar. Mariana isimli bir kadın da bu sınırı aşmış kişilerden bir tanesi. Vücudunun yüzde 90'ını dövmeyle kaplatan kadın, arkadaşları tarafından dışlandığını dile getiriyor. Ne olursa olsun dövme yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini dile getiren Mariana, ilginç açıklamalarıyla da medyanın gündemine oturdu.
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Dövme yaptırmak bazılarımız için tam anlamıyla bir tutku olsa da dünyada bu tutkunun dozunu kaçırmış insanlar görebiliyoruz.
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İlk dövmesini 15 yaşında yaptıran Mariana, hem arkadaş çevresinde hem de aile içerisinde bazı sorunlar yaşamış.
Mariana, tüm bu kötü yorumlara rağmen "asla ama asla" dövme yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.
"Vücudumun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı. Nefret edenler, dövmelerim yüzünden ırkımı değiştirmeye çalıştığımı düşünüyorlar."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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