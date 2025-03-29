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Dövmeleri Yüzünden Arkadaşları Tarafından Acımasızca Dışlanan Kadından İlginç Açıklamalar

Dövmeleri Yüzünden Arkadaşları Tarafından Acımasızca Dışlanan Kadından İlginç Açıklamalar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 19:17

Bazılarımız dövme yaptırmayı her ne kadar sevse de bunun da bir sınırı olduğu aşikar. Mariana isimli bir kadın da bu sınırı aşmış kişilerden bir tanesi. Vücudunun yüzde 90'ını dövmeyle kaplatan kadın, arkadaşları tarafından dışlandığını dile getiriyor. Ne olursa olsun dövme yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini dile getiren Mariana, ilginç açıklamalarıyla da medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/341...
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Dövme yaptırmak bazılarımız için tam anlamıyla bir tutku olsa da dünyada bu tutkunun dozunu kaçırmış insanlar görebiliyoruz.

Dövme yaptırmak bazılarımız için tam anlamıyla bir tutku olsa da dünyada bu tutkunun dozunu kaçırmış insanlar görebiliyoruz.

Mariana da aslında bu isimlerden bir tanesi. Vücudunun yüzde 90'ını dövmeyle kaplatan Mariana, dış görünüşünden oldukça memnun olduğunu dile getiriyor.

Fakat iddiasına göre arkadaşları kendisiyle aynı fikirde değil. Çünkü vücudunun neredeyse tamamını dövmeyle kaplattırmaya karar verdikten sonra arkadaşları tarafından dışlanmaya başlamış.

İlk dövmesini 15 yaşında yaptıran Mariana, hem arkadaş çevresinde hem de aile içerisinde bazı sorunlar yaşamış.

İlk dövmesini 15 yaşında yaptıran Mariana, hem arkadaş çevresinde hem de aile içerisinde bazı sorunlar yaşamış.

İlk dövme yaptırma fikrinin dış görünüşü ile alakalı 'özgüvensizlikler'den dolayı olduğunu söyleyen kadın, insanların kendisine 'zihinsel olarak rahatsız' yaftası yapıştırmasından da bıkmış durumda!

'Hava ısındığında ve dışarıda olduğumda, neredeyse herkes kafasını çevirip bana bakıyor.'

'İnsanlar beni parmakla gösteriyorlar. Birbirlerine fısıldıyorlar ya da ağızları açık şekilde bana bakıyorlar. Bu gerçekten çok aşırı.

'Sanırım insanlar hakkımda en büyük yanlış anlamayı şunda yaşıyorlar: Benim hoş biri olmadığımı ya da kötü şeyler yaptığımı düşünüyorlar. Ama bu tamamen yanlış.'

Mariana, tüm bu kötü yorumlara rağmen "asla ama asla" dövme yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Mariana, tüm bu kötü yorumlara rağmen "asla ama asla" dövme yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

'Dövmelerim yüzünden arkadaşlarımı kaybettim. Neredeyse her gün nefret yorumlarıyla karşılaşıyorum.'

'Benim vücudum benim kararlarım' diyerek kötü yorumları ciddiye almayan Mariana, ilerleyen süreçlerde de farklı dövme projelerine imza atmak istiyor.

"Vücudumun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı. Nefret edenler, dövmelerim yüzünden ırkımı değiştirmeye çalıştığımı düşünüyorlar."

"Vücudumun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı. Nefret edenler, dövmelerim yüzünden ırkımı değiştirmeye çalıştığımı düşünüyorlar."

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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