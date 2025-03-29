Kimisi Lüksü Seviyor, Kimisi de Birikim Yapmayı: Parayı Her Şeyden Çok Seven 4 Burç

Para kimileri için sadece bir araçken kimileri için hayatın en önemli unsurlarından biri.

Bazı burçlar parayı harcamaktan keyif alırken, bir kısmı da biriktirip güvence sağlamayı tercih ediyor. Peki, hangi burçlar paraya en düşkün? Kimler lüksü kimler maddi istikrarı her şeyin önüne koyuyor?

İşte parayı en çok seven burçlar...