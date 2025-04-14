Sizi Sizden Daha İyi Tanıyor: ChatGPT Starter Pack Akımı Nasıl Yapılır?
Yapay zeka hayatımızın her alanında kullanmaya başladığımız bir araç haline geldi. Özellikle OpenAI'ın geliştirmiş olduğu ChatGPT, aldığı güncellemelerle birlikte görsel üretimi konusunda resmen çığır açtı. ChatGPT'nin '4o Image Generation' güncellemesiyle birçok kişi birbirinden farklı tarzda görseller üretmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de 'başlangıç paketi' anlamına gelen 'Starter Pack' görseller oldu.
Peki ChatGPT'nin yeni akımı Starter Pack nedir, nasıl yapılır?
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Yapay zeka sınır tanımıyor!
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Öncelikle öğrenelim: Starter Pack Nedir?
Peki Starter Pack Akımı Yapay Zekayla Nasıl Yapılır?
Sosyal medyada birbirinden güzel görseller dolaşmaya başladı bile.
Şaşırmaya devam ediyoruz!
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Siz bu akımı hiç denediniz mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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