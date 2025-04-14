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Sizi Sizden Daha İyi Tanıyor: ChatGPT Starter Pack Akımı Nasıl Yapılır?

Sizi Sizden Daha İyi Tanıyor: ChatGPT Starter Pack Akımı Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 22:30

Yapay zeka hayatımızın her alanında kullanmaya başladığımız bir araç haline geldi. Özellikle OpenAI'ın geliştirmiş olduğu ChatGPT, aldığı güncellemelerle birlikte görsel üretimi konusunda resmen çığır açtı. ChatGPT'nin '4o Image Generation' güncellemesiyle birçok kişi birbirinden farklı tarzda görseller üretmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de 'başlangıç paketi' anlamına gelen 'Starter Pack' görseller oldu.

Peki ChatGPT'nin yeni akımı Starter Pack nedir, nasıl yapılır? 

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Yapay zeka sınır tanımıyor!

Yapay zeka sınır tanımıyor!

Yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT oldu. Son olarak Çin'den gelen atılımların ardından ChatGPT'nin popülaritesinin azaldığı düşünülse de ChatGPT efsanevi bir dönüş yaptı. '4o Image Generation” güncellemesiyle birlikte ChatGPT'de yalnızca birkaç komutla yaratıcı görseller oluşturulabileceği görüldü.

Farklı sanat anlayışları, animasyonlar, reklam afişleri, ütopik dünyalar...Yalnızca birkaç tıkla her şey mümkün!

ChatGPT'ye gelen yeni güncellemenin ardından kullanıcılar arasında akım haline gelen bazı özellikler de oldu. Herhangi bir nesneye reklam afişi hazırlayanlar, fotoğraflarını Stüdyo Ghibli tarzında yorumlayanlar çoğaldı. Son olarak da 'Starter Pack' karşımıza çıktı.

Öncelikle öğrenelim: Starter Pack Nedir?

Öncelikle öğrenelim: Starter Pack Nedir?

'Starter Pack' kelimesi Türkçede 'Başlangıç Kiti' anlamına geliyor. Bu tabirle, bir kişiyi veya bir durumu aklınıza gelen ilk ögelerle anlatabilirsiniz. Örneğin görseldeki Starter Pack'in sahibi, kedileri seven, müzik dinleyen, spor yapan ve kahveleri seven birisi. 

Starter Pack akımı geçtiğimiz yıllarda da karşımıza çıkmıştı. Birçok kişi, herkesin aşina olduğu karakterlerin (örneğin pikniğe giden enişte) starter pack'lerini photoshop ile oluşturmuştu. Şimdi teknoloji ilerledi ve yapay zeka olaya el atarak daha profesyonel bir hale getirdi.

Peki Starter Pack Akımı Yapay Zekayla Nasıl Yapılır?

Peki Starter Pack Akımı Yapay Zekayla Nasıl Yapılır?

Starter Pack akımının yapımını ChatGPT üzerinden anlatalım. Dilerseniz, farklı bir yapay zeka aracı da kullanabilirsiniz. 

  • Öncelikle dilediğiniz yapay zeka robotunu açarak başlayın. 

  • Starter Pack'te kullanılmasını istediğiniz fotoğrafı yükleyin. Tüm vücudunuzun görünmesi bir tercih sebebidir, fakat mecbur değilsiniz. 

  • Ardından şu promptu (komutu) girin:  'Lütfen resimdeki kişinin bir figürünü oluştur. Figür orijinal ambalajında olmalı. Eşyalar, evcil hayvanlar, nesneler vb. gibi aksesuarlar ekle. Ambalajı kıyı, retro, uzay, çizgi roman vb. gibi bir tema veya estetiğe uyacak şekilde şekillendir.'

  • Görselin oluşturulması birkaç dakika sürebilir. Sabırlı olun. Görsel hazır olduktan sonra üzerinde dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin: Çantayı değiştir, kıyafetleri değiştir, figürün duruşunu daha dinamik yap...

Gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış!

Sosyal medyada birbirinden güzel görseller dolaşmaya başladı bile.

Sosyal medyada birbirinden güzel görseller dolaşmaya başladı bile.
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Şaşırmaya devam ediyoruz!

Şaşırmaya devam ediyoruz!
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Siz bu akımı hiç denediniz mi?

Siz bu akımı hiç denediniz mi?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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