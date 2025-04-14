Sizi Sizden Daha İyi Tanıyor: ChatGPT Starter Pack Akımı Nasıl Yapılır?

Yapay zeka sohbet robotlarının öncüsü, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT oldu. Son olarak Çin'den gelen atılımların ardından ChatGPT'nin popülaritesinin azaldığı düşünülse de ChatGPT efsanevi bir dönüş yaptı. '4o Image Generation” güncellemesiyle birlikte ChatGPT'de yalnızca birkaç komutla yaratıcı görseller oluşturulabileceği görüldü.

Farklı sanat anlayışları, animasyonlar, reklam afişleri, ütopik dünyalar...Yalnızca birkaç tıkla her şey mümkün!

ChatGPT'ye gelen yeni güncellemenin ardından kullanıcılar arasında akım haline gelen bazı özellikler de oldu. Herhangi bir nesneye reklam afişi hazırlayanlar, fotoğraflarını Stüdyo Ghibli tarzında yorumlayanlar çoğaldı. Son olarak da 'Starter Pack' karşımıza çıktı.