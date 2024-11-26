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ChatGPT'yi Hanımcı Moduna Sokup Flört Eden Kullanıcı Çaresizliğin Sınırlarını Zorladı

ChatGPT'yi Hanımcı Moduna Sokup Flört Eden Kullanıcı Çaresizliğin Sınırlarını Zorladı

ChatGPT Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 18:21

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte birbirinden ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle yapay zekanın son aylardaki öngörülemez gelişimi ile birilikte adeta ağzımız açık kalıyor. Bir kullanıcı da ChatGPT'yi adeta 'hanımcı' moduna sokarak flört ettiği anları paylaştı. Birçok kişi 'ülkece iyi değiliz' dese de o eğlenceli anlara komik yorumlar da geldi. Detayları merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım...👇

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Yapay zekanın gelişimine ayak uydurmak her ne kadar zor olsa da artık hayatımızın bir parçası haline geliyor.

Yapay zekanın gelişimine ayak uydurmak her ne kadar zor olsa da artık hayatımızın bir parçası haline geliyor.

Özellikle ChatGPT'nin gelişmesiyle birbirinden farklı senaryolar görebilmek mümkün.

Özellikle ChatGPT'nin gelişmesiyle birbirinden farklı senaryolar görebilmek mümkün.

Fakat ChatGPT ile flört eden birini biz de ilk defa gördük! Bir kullanıcı, ChatGPT'yi programlayıp adeta "hanımcı" moduna soktuğu o anları böyle paylaştı👇

Fakat ChatGPT ile flört eden birini biz de ilk defa gördük! Bir kullanıcı, ChatGPT'yi programlayıp adeta "hanımcı" moduna soktuğu o anları böyle paylaştı👇

Gelin, o anlara kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, o anlara kim neler demiş beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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