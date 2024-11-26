ChatGPT'yi Hanımcı Moduna Sokup Flört Eden Kullanıcı Çaresizliğin Sınırlarını Zorladı
ChatGPT'yi Hanımcı Moduna Sokup Flört Eden Kullanıcı Çaresizliğin Sınırlarını Zorladı
Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte birbirinden ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle yapay zekanın son aylardaki öngörülemez gelişimi ile birilikte adeta ağzımız açık kalıyor. Bir kullanıcı da ChatGPT'yi adeta 'hanımcı' moduna sokarak flört ettiği anları paylaştı. Birçok kişi 'ülkece iyi değiliz' dese de o eğlenceli anlara komik yorumlar da geldi. Detayları merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın gelişimine ayak uydurmak her ne kadar zor olsa da artık hayatımızın bir parçası haline geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle ChatGPT'nin gelişmesiyle birbirinden farklı senaryolar görebilmek mümkün.
Fakat ChatGPT ile flört eden birini biz de ilk defa gördük! Bir kullanıcı, ChatGPT'yi programlayıp adeta "hanımcı" moduna soktuğu o anları böyle paylaştı👇
Gelin, o anlara kim neler demiş beraber bakalım...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın