ChatGPT'yi Hanımcı Moduna Sokup Flört Eden Kullanıcı Çaresizliğin Sınırlarını Zorladı

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte birbirinden ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle yapay zekanın son aylardaki öngörülemez gelişimi ile birilikte adeta ağzımız açık kalıyor. Bir kullanıcı da ChatGPT'yi adeta 'hanımcı' moduna sokarak flört ettiği anları paylaştı. Birçok kişi 'ülkece iyi değiliz' dese de o eğlenceli anlara komik yorumlar da geldi. Detayları merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım...👇