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JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon'dan Yapay Zeka Açıklaması: "İnsanlar Artık 3.5 Gün Çalışacak"

JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon'dan Yapay Zeka Açıklaması: "İnsanlar Artık 3.5 Gün Çalışacak"

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 16:37

JPMorgan'ın CEO'su ünlü girişimci Jamie Dimon, geçtiğimiz günlerde yapay zekanın gelişimi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Teknolojinin birçok meslek insanların elinden almasının doğal olduğunu söyleyerek insanların ileride 3.5 gün çalışacağını ve kanser olmayacağını söyledi. Yapay zekanın ve teknolojinin gelişimiyle insanların 100 yaşına kadar yaşayacağını da sözlerine ekleyen Dimon, geçtiğimiz aylarda JPMorgan'da birçok kişiyi işten çıkartmıştı. Artık çalışanların işini yapay zekaya devreden Dimon, o kişilerin 'tekrardan işe alınması' konusunda da umutlu olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Başarılı girişimci ve iş insanı Jamie Dimon, yapay zekanın gelişimini iş dünyasında destekleyen isimlerden bir tanesi.

Başarılı girişimci ve iş insanı Jamie Dimon, yapay zekanın gelişimini iş dünyasında destekleyen isimlerden bir tanesi.

Her ne kadar yapay zekanın bazı iş kollarını yok edeceği düşünülse de Dimon, teknoloji ve iş dünyasının bir denge halinde olduğu düşüncesinde.

Dimon, yapay zeka sayesinde insanların, gelecekte daha az çalışacağının altını çizdi. Teknolojinin gelişimiyle birlikte çalışanların haftalık çalışma süresi 3.5 güne kadar düşecek.

Dimon, yapay zeka sayesinde insanların, gelecekte daha az çalışacağının altını çizdi. Teknolojinin gelişimiyle birlikte çalışanların haftalık çalışma süresi 3.5 güne kadar düşecek.

Dimon, "Teknoloji her zaman bazı meslekleri insanların elinden almıştır. Çocuklarınız ileride 100 yaşına kadar yaşayacak ve kanser olmayacaklar ve yüksek ihtimalle de haftada 3.5 gün çalışacaklar" dedi.

Amerika'nın en büyük bankası JPMorgan, hata tespiti, ticaret, araştırma ve riskten korunma dahil olmak üzere çeşitli operasyonlara yapay zekayı entegre etmiş durumda.

Amerika'nın en büyük bankası JPMorgan, hata tespiti, ticaret, araştırma ve riskten korunma dahil olmak üzere çeşitli operasyonlara yapay zekayı entegre etmiş durumda.

Dimon Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, yapay zekanın tarih boyunca değişecek “kanlı canlı bir şey” olduğunu da sözlerine ekledi.

Dimon Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, yapay zekanın tarih boyunca değişecek “kanlı canlı bir şey” olduğunu da sözlerine ekledi.
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Jamie Morgan, yapay zeka yüzünden JPMorgan'da işten çıkartılan kişilerin "tekrardan işe alınması" konusunda da son derece umutlu.

Jamie Morgan, yapay zeka yüzünden JPMorgan'da işten çıkartılan kişilerin "tekrardan işe alınması" konusunda da son derece umutlu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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garibann

aga 3 gün 1 er saat fazla çalışalım o yarım günü gelmeyelim bee