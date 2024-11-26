JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon'dan Yapay Zeka Açıklaması: "İnsanlar Artık 3.5 Gün Çalışacak"

JPMorgan'ın CEO'su ünlü girişimci Jamie Dimon, geçtiğimiz günlerde yapay zekanın gelişimi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Teknolojinin birçok meslek insanların elinden almasının doğal olduğunu söyleyerek insanların ileride 3.5 gün çalışacağını ve kanser olmayacağını söyledi. Yapay zekanın ve teknolojinin gelişimiyle insanların 100 yaşına kadar yaşayacağını da sözlerine ekleyen Dimon, geçtiğimiz aylarda JPMorgan'da birçok kişiyi işten çıkartmıştı. Artık çalışanların işini yapay zekaya devreden Dimon, o kişilerin 'tekrardan işe alınması' konusunda da umutlu olduğunu dile getirdi.

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