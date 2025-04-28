İşinden İstifa Etti, 250 Bin Dolara Şirket Aldı, 750 Milyon Dolara Sattı
Kaynak: https://www.cnbc.com/2025/04/26/lesse...
Charles Coristine isimli bir kişi Wall Street’te 20 yıl çalıştıktan sonra farklı şeyler yapmak istedi. Borsayı yakından takip eden ve yatırım konusunda tecrübeli Coristine, yüksek maaşlı işinden istifa edip başarı hikayesi yazmak için yola koyuldu. İflasın eşiğindeki bir atıştırmalık markasını 250 bin dolara 2011 yılında satın alan Coristine, bu markayı 750 milyon dolara sattı.
İşte maaşlı çalışandan patron olmaya uzanan yolculuğun hikayesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey batmakta olan bir markanın sahibiyle karşılaşmasıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirketi 250 bin dolara satın aldı, 750 milyon dolara sattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
" İşinden İstifa Etti, " sanırsın memurdu da istifa etti.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.