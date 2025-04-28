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İşinden İstifa Etti, 250 Bin Dolara Şirket Aldı, 750 Milyon Dolara Sattı

İşinden İstifa Etti, 250 Bin Dolara Şirket Aldı, 750 Milyon Dolara Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 15:18

Charles Coristine isimli bir kişi Wall Street’te 20 yıl çalıştıktan sonra farklı şeyler yapmak istedi. Borsayı yakından takip eden ve yatırım konusunda tecrübeli Coristine, yüksek maaşlı işinden istifa edip başarı hikayesi yazmak için yola koyuldu. İflasın eşiğindeki bir atıştırmalık markasını 250 bin dolara 2011 yılında satın alan Coristine, bu markayı 750 milyon dolara sattı. 

İşte maaşlı çalışandan patron olmaya uzanan yolculuğun hikayesi.

Kaynak: https://www.cnbc.com/2025/04/26/lesse...
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Her şey batmakta olan bir markanın sahibiyle karşılaşmasıyla başladı.

Her şey batmakta olan bir markanın sahibiyle karşılaşmasıyla başladı.

Charles Coristine, e yüksek maaşlı bir banka çalışanıydı. Parayla oynayan ve parayı seven Coristine, 20 sene Morgan Stanley’de çalıştı. İşinin giderek rutin hale geldiğini düşünen Coristine, pek çok girişimde bulundu ancak hiçbirisinde başarılı olamadı. Coristine, rutine dönen hayatına bir hareketlilik getirmek istedi. Tam da bu düşüncelere boğulduğu anda LesserEvil isimli atıştırmalık şirketinin sahibiyle tanıştı. Marka iflasın eşiğindeyken Coristine bunu fırsata çevirdi ve şirketi satın almak için adım attı.

Şirketi 250 bin dolara satın aldı, 750 milyon dolara sattı.

Şirketi 250 bin dolara satın aldı, 750 milyon dolara sattı.

Coristine, atıştırmalık şirketini 250 bin dolara satın aldı. İflas eşliğinde olan şirketin yıllık geliri 1 milyon doların gerisine düştü. Coristine için yeni bir süreç başlamıştı. Coristine şirketi önemli ölçüde büyüttü. Artık markasına dair atıştırmalıklar küçük büyük tüm market ve bankalarda satılıyordu. Öyle ki 2023 yılında şirketin yıllık satışı 103,3 milyon dolara ulaştı. 3 Nisan’da ise Coristine, şirketi satmak için harekete geçti. Wall Street Journal’a göre şirketin satış değeri 750 milyon dolar

Şirketin satılacak olmasına rağmen Coristine, CEO olarak kalacak. Ancak markanın güvenilirliğine dair geçmiş yıllarda akıllarda soru işaretleri oluştur. Yapılan araştırmaya göre markanın çocuklara yönelik atıştırmalıklarının bazılarında “endişe verici miktarda kurşun” bulundu. Şirket bir özür yayınladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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" İşinden İstifa Etti, " sanırsın memurdu da istifa etti.

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