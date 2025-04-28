İşinden İstifa Etti, 250 Bin Dolara Şirket Aldı, 750 Milyon Dolara Sattı

Coristine, atıştırmalık şirketini 250 bin dolara satın aldı. İflas eşliğinde olan şirketin yıllık geliri 1 milyon doların gerisine düştü. Coristine için yeni bir süreç başlamıştı. Coristine şirketi önemli ölçüde büyüttü. Artık markasına dair atıştırmalıklar küçük büyük tüm market ve bankalarda satılıyordu. Öyle ki 2023 yılında şirketin yıllık satışı 103,3 milyon dolara ulaştı. 3 Nisan’da ise Coristine, şirketi satmak için harekete geçti. Wall Street Journal’a göre şirketin satış değeri 750 milyon dolar.

Şirketin satılacak olmasına rağmen Coristine, CEO olarak kalacak. Ancak markanın güvenilirliğine dair geçmiş yıllarda akıllarda soru işaretleri oluştur. Yapılan araştırmaya göre markanın çocuklara yönelik atıştırmalıklarının bazılarında “endişe verici miktarda kurşun” bulundu. Şirket bir özür yayınladı.