İslam Memiş’ten İstanbul Depremine Beklenmedik Çıkış: Depremlerin Yapay Olduğunu Düşünüyormuş

Videosunda ‘yeni dünya düzeni’ne dikkat çeken İslam Memiş, depremlerin yapay olduğunu düşündüğünü belirtti.

“Dünya genelinde her şey yeni dünya düzeni için test ediliyor. Türkiye'de deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi olarak ben şahsen düşünüyorum ve bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum” diyen İslam Memiş’in beklenmedik yorumları şöyle oldu:

“Ben bilimi severim. İlimi severim ve bilim ve ilimden ayrılmayı hiç istemem. Bugüne kadar da bilim ve ilimden hiç uzaklaşmadım. Cahilliğe karşı müthiş bir derecede gıcıklığım vardır. Cahilliği hiç sevmem, cahil insanlarla bir arada olmayı hiç hazzetmem. Hep bilimden yana olmuşumdur. Hep teknolojiden yana olmuşumdur.”