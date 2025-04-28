İslam Memiş’ten İstanbul Depremine Beklenmedik Çıkış: Depremlerin Yapay Olduğunu Düşünüyormuş
Marmara Bölgesi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklenirken, 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. 'Beklenen Marmara depremi gerçekleşti mi?' sorusu merak konusu oldu ancak; uzmanlar konu hakkında ikiye ayrıldı. Deprem bilimcilerin açıklamalarına kulak verilirken, Finans Analisti İslam Memiş de bir yorum yaptı. Memiş, YouTube hesabından paylaştığı 'Deprem, emlak sektörünü nasıl etkiler?' başlıklı videosunda depremlerin yapay olduğunu düşündüğünü belirtti.
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İslam Memiş'in o sözleri şöyle 👇
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Uzmanlar İstanbul depremi nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Farklı açıklamalar birbirini takip ederken İslam Memiş'ten de yorum gecikmedi.
“Bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum.”
"Kontrollü şekilde insanlar üzerinde deney yapıldığını düşünüyorum.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ne yapay mi
Ne kadar cahil varsa sakal bırakıp kravat takıyor.
Ben de senin doğal olduğunu düşünmüyorum süzme