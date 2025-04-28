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İslam Memiş’ten İstanbul Depremine Beklenmedik Çıkış: Depremlerin Yapay Olduğunu Düşünüyormuş

İslam Memiş’ten İstanbul Depremine Beklenmedik Çıkış: Depremlerin Yapay Olduğunu Düşünüyormuş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 13:05

Marmara Bölgesi'nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklenirken, 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. 'Beklenen Marmara depremi gerçekleşti mi?' sorusu merak konusu oldu ancak; uzmanlar konu hakkında ikiye ayrıldı. Deprem bilimcilerin açıklamalarına kulak verilirken, Finans Analisti İslam Memiş de bir yorum yaptı. Memiş, YouTube hesabından paylaştığı 'Deprem, emlak sektörünü nasıl etkiler?' başlıklı videosunda depremlerin yapay olduğunu düşündüğünü belirtti.

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İslam Memiş'in o sözleri şöyle 👇

Uzmanlar İstanbul depremi nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Farklı açıklamalar birbirini takip ederken İslam Memiş'ten de yorum gecikmedi.

Uzmanlar İstanbul depremi nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Farklı açıklamalar birbirini takip ederken İslam Memiş'ten de yorum gecikmedi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem belki de hiç olmadığı kadar profesörler arasında yorum ayrımına yol açtı. Kimi uzman İstanbul'da yaşanan depremin beklenen Marmara depremini öne çektiğini ileri sürdü; kimi uzman ise Marmara'da artık büyük depremin yaşanmayacağını böylece fay hattında enerjinin boşaldığını belirtti. Ancak sadece deprem profesörleri değil adeta 7'den 77'ye her kişiden yorum gecikmedi. Bir yorum da İslam Memiş'ten geldi.  

Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından depremin emlak sektörünü nasıl etkileyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

“Bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum.”

“Bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum.”

Videosunda ‘yeni dünya düzeni’ne dikkat çeken İslam Memiş, depremlerin yapay olduğunu düşündüğünü belirtti. 

“Dünya genelinde her şey yeni dünya düzeni için test ediliyor. Türkiye'de deprem konusuna test edilen ülkelerden birisi olarak ben şahsen düşünüyorum ve bu depremlerin doğal olduğunu şahsen düşünmüyorum” diyen İslam Memiş’in beklenmedik yorumları şöyle oldu:

“Ben bilimi severim. İlimi severim ve bilim ve ilimden ayrılmayı hiç istemem. Bugüne kadar da bilim ve ilimden hiç uzaklaşmadım. Cahilliğe karşı müthiş bir derecede gıcıklığım vardır. Cahilliği hiç sevmem, cahil insanlarla bir arada olmayı hiç hazzetmem. Hep bilimden yana olmuşumdur. Hep teknolojiden yana olmuşumdur.”

"Kontrollü şekilde insanlar üzerinde deney yapıldığını düşünüyorum.”

"Kontrollü şekilde insanlar üzerinde deney yapıldığını düşünüyorum.”

İslam Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu yaşanan son deprem sürecine ve son yıllarda özellikle uzay teknolojilerinin yaşandığı ve gökyüzünde yaşanan çeşitli görüntülerin sosyal medyada yayılması ve bütün dünya ülkelerinin yine uzaya çeşitli araçlarını yönlendirmesi, oradaki trafiğin biraz daha artması, bana kişisel olarak, bu size belki komplo teorisi olarak gelebilir, ben bu depremleri yapay olduğunu şahsen düşünüyorum.

Doğal depremler olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine trafik deprem günü trafikteki araçların bir anda kitlenmesi, bir anda bütün araçların durması, bozulması, beyninin bir anda iptal olmasında ben tevafuk olarak görmüyorum. Kontrollü bir şekilde bu sürecin insanlar üzerinde bir deney yapıldığını şahsen düşünüyorum. O yüzden bazı konular hakkında yapılacak çok da bir şey yok.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Husso Cetto

Ne kadar cahil varsa sakal bırakıp kravat takıyor.

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Ben de senin doğal olduğunu düşünmüyorum süzme