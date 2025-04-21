İslam Memiş Kimdir? Altın, Dolar, Borsa Yorumlarıyla Dikkat Çeken İslam Memiş Mesleği Ne, Nereli, Kaç Yaşında?
Altın, dolar, euro ve borsaya yatırım yapacak vatandaşlar uzmanların yorumlarını yakından takip ediyor. Yakından takip edilen isimlerden birisi de İslam Memiş. Uzun yıllardır hatrı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan İslam Memiş, YouTube ve X hesabından sık sık uyarılar, tavsiyeler paylaşıyor. Sadece sosyal medyada değil haber kanallarında da yorumlarına sıklıkla denk gelinen İslam Memiş'in kim olduğu merak ediliyor.
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İslam Memiş Kimdir? İslam Memiş'in Mesleği Ne, Nereli, Kaç Yaşında?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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