İslam Memiş Kimdir? Altın, Dolar, Borsa Yorumlarıyla Dikkat Çeken İslam Memiş Mesleği Ne, Nereli, Kaç Yaşında?

İş insanı, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Ordulu olan İslam Memiş, Atatürk Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına ilk olarak Günaydın gazetesinde başlayan İslam Memiş, Akşam gazetesi İstihbarat Servisi’nde çalışmasını sürdürdü. Askerliğinin ardından aile şirketinin yönetim kurulunda görev alan Memiş, finans alanında kendisini geliştirdi. Özellikle, para ve altın yatırımları, sektörleri dikkatini çeken Memiş, ticari faaliyetlerini gıda, turizm, inşaat, döviz ve kuyum sektörlerinde devam ettirdi.

Finans ve ekonomi alanında kendisini geliştiren İslam Memiş, etti. Anadolu Ajansı’nda 4 yıl Finans Analisti olarak günlük emtia uzmanlığı görevini yürüttü. Adalet ve Ticaret Bakanlığı’nda ‘bilirkişi’ olarak görev yapan Memiş, yerli ve yabancı şirketlere Finans Danışmanlığı yapmaktadır.

Memiş’in aynı zaman da İstanbul’da kuyumcu dükkanı da işlettiği bilinirken ekonomi ve finans alanında üç kitabı bulunuyor.

İslam Memiş’in kaleme aldığı kitaplar:

Para Oyunları

Şifre

Çocuklar İçin Ekonomi

İslam Memiş, televizyon kanallarında finans ve yatırım alanına dair yorumlarıyla bilinmektedir. X ve YouTube hesabını aktif olarak kullanan İslam Memiş, takipçilerine yönelik altın, dolar, borsa, euro, gümüşe dair pek çok uyarı paylaşıyor.