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İnsanları Parçalayabilecek Zombi Yıldızı NASA’nın Radarına Girdi: Evrenin Bilinmeyen Bölümünden Geliyor!

İnsanları Parçalayabilecek Zombi Yıldızı NASA’nın Radarına Girdi: Evrenin Bilinmeyen Bölümünden Geliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 13:45

Başlığı yanlış okumadınız! NASA uzmanları bu yıldızın yıkıcı etkiler yaratma; hatta insanları parçalayabilecek güçte olduğunu söylüyor. NASA, Zombi yıldızını radarına aldı. Evrenin bilinmeyen bölümünden gelen bu yıldız galakside saatte 117 bin kilometreden daha hızlı şekilde hareket ediyor. 

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Zombi yıldızı, NASA’nın radarına girdi.

Zombi yıldızı, NASA’nın radarına girdi.

NASA’nın takip ettiği Zombi yıldızı potansiyel yıkıcı bir yıldız olarak tanımlanıyor. Bu yıldız bilinen 30 magnetardan biri. Magnetarlar  tamamen ölü yıldız nötronlarından oluşan ölü yıldız kalıntılarını ifade ediyor. 

Magnetar 20 kilometre çağa sahip. Dünya’nın manyetosferinden yaklaşık 1 trilyon kat daha güçlü olan Magnetar, Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedildi.

Yıldızı keşfeden ekipten açıklama: "Bilim kurgu filmlerinin meşhur ölüm ışınına dönüşür."

Yıldızı keşfeden ekipten açıklama: "Bilim kurgu filmlerinin meşhur ölüm ışınına dönüşür."

Hubble Görevi ekibi Zombi yıldızına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bu yıldızın evrenin bilinmeyen bölümünden geldiği ve evrenin bilinmeyenlerine dair büyük gizemlere ışık tutacağı ifade edildi. Galaksiye bildiklerimizi baştan sona değiştirebilecek bu Zombi yıldızına dair şunlar söylendi:

'Bu kaçak magnetar, Samanyolu galaksimizde başlangıçta tahmin edildiği gibi bir süpernova patlamasında doğmamış bir magnetar için en olası adaydır. O kadar garip ki, hızlı radyo patlamaları olarak bilinen olayların ardındaki mekanizmaya dair ipuçları bile sunabilir. Bir kişi magnetarın 600 mil (yaklaşık bin kilometre) yakınına gelse gökcismi, vücuttaki her atomu parçalayan, bilim kurgu filmlerinin meşhur ölüm ışınına dönüşür.'

Dünya’daki en güçlü mıknatıslardan milyarlarca kat daha güçlü.

Dünya’daki en güçlü mıknatıslardan milyarlarca kat daha güçlü.

Keşif ekibi lideri Ashley Chrimes, magnetarların Dünya’daki en güçlü mıknatıslardan milyarca kat daha güçlü manyetik alanlara sahip olduğunu belirtti. Barselona’da bulunan Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden Nanda Rea ise “Magnetarların doğum oranları ve oluşum senaryoları, yüksek enerji astrofiziğinde en acil sorular arasında yer alıyor. Bunların, gama ışını patlamaları, son derece parlak süpernovalar ve hızlı radyo patlamaları gibi evrenin en güçlü geçici olaylarının çoğu üzerinde etkisi var” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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