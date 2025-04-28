İnsanları Parçalayabilecek Zombi Yıldızı NASA’nın Radarına Girdi: Evrenin Bilinmeyen Bölümünden Geliyor!
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Zombi yıldızı, NASA’nın radarına girdi.
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Yıldızı keşfeden ekipten açıklama: "Bilim kurgu filmlerinin meşhur ölüm ışınına dönüşür."
Dünya’daki en güçlü mıknatıslardan milyarlarca kat daha güçlü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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