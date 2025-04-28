İnsanları Parçalayabilecek Zombi Yıldızı NASA’nın Radarına Girdi: Evrenin Bilinmeyen Bölümünden Geliyor!

NASA’nın takip ettiği Zombi yıldızı potansiyel yıkıcı bir yıldız olarak tanımlanıyor. Bu yıldız bilinen 30 magnetardan biri. Magnetarlar tamamen ölü yıldız nötronlarından oluşan ölü yıldız kalıntılarını ifade ediyor.

Magnetar 20 kilometre çağa sahip. Dünya’nın manyetosferinden yaklaşık 1 trilyon kat daha güçlü olan Magnetar, Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedildi.