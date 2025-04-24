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Grönland'da Kutup Buzu Ticareti: Altı Küp Buz İçin 100 Dolar Ödeyenler

Grönland'da Kutup Buzu Ticareti: Altı Küp Buz İçin 100 Dolar Ödeyenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 15:02

Buzulları hasat eden girişimciler altı küp Grönland buzunu 100 dolardan satmaya başladı. Bolca bulunan buza yatırım yapmak belki de en mantıklı girişim olabilir. Ancak bunu pazarlamanın da önemi var. 100 bin yıllık buzuldan elde edilen buz küpleri zenginlerin radarına girmiş bulunuyor. Altı küp buz 100 dolardan satılıyor. E tabi “Grönland buzuluyla” kokteyl içmek ise menünün fiyatını artırıyor.

Kaynak: https://www.wsj.com/science/environme...
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İçeceğinize Grönland buzulundan eklemek ister misiniz?

İçeceğinize Grönland buzulundan eklemek ister misiniz?

İçeceğinize eklenen buzdan tabii ki ücret alınmıyor ama iş Grönland’dan hasat edilen buzsa işler değişebilir… Çünkü Grönland’dan hasat edilen 6 küp buz 100 dolar… E tabi bu içeceğinizin fiyatını da yükseltir. Zenginlerin, girişimcilerin şimdi hedefinde Grönland var. Binlerce yıllık buzullar toplanıyor ve Dubai gibi lüks kentlere gönderiliyor.  

Grönland’da buz ticareti yapan Arctic Ise isimli şirket araba büyüklüğünde buzulları testereyle kesiyor, soğutmalı konterneylara yerleştiriyor ve beş haftalık deniz yolculuğuyla talep edenlere ulaştırıyor. 

Şirketin kurucusu bu buzları buz tabakasının en alt kısmından elde ettiklerini ve en temiz en berrak buz aradıklarını belirtiyor.

Altı küp buz 100 dolar.

Altı küp buz 100 dolar.

Arctic Ice isimli şirket altı küp buzu 100 dolardan mekanlara satıyor. Bu buzullara en çok milyarderler şehri Dubai’den talep var. 

Dubai’de yaşayan 28 yaşındaki bir isim içeceğini Grönland buzu olmadan içemiyor... Grönland buzlu içeceği 218 dolar ödemek onun için keyif.

Grönland’da ise buz ticaretinin yaygınlaşması ve girişimcilerin bölgeye çekilmesi için yeni politikalar hazırlanıyor. 

Ancak yaşam hakları savunucu küresel ısınma tehlikesi altındaki buzullarda yapılan bu ticarete karşı çıkıyor. Grönland’a gelen fosil yakıtlı konteyner gemilerin çevreye verdiği zarar ve karbon ayak izi büyüklüğü tartışılan konuların başında geliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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