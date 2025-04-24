Grönland'da Kutup Buzu Ticareti: Altı Küp Buz İçin 100 Dolar Ödeyenler
Kaynak: https://www.wsj.com/science/environme...
Buzulları hasat eden girişimciler altı küp Grönland buzunu 100 dolardan satmaya başladı. Bolca bulunan buza yatırım yapmak belki de en mantıklı girişim olabilir. Ancak bunu pazarlamanın da önemi var. 100 bin yıllık buzuldan elde edilen buz küpleri zenginlerin radarına girmiş bulunuyor. Altı küp buz 100 dolardan satılıyor. E tabi “Grönland buzuluyla” kokteyl içmek ise menünün fiyatını artırıyor.
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Altı küp buz 100 dolar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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