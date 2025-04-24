Grönland'da Kutup Buzu Ticareti: Altı Küp Buz İçin 100 Dolar Ödeyenler

İçeceğinize eklenen buzdan tabii ki ücret alınmıyor ama iş Grönland’dan hasat edilen buzsa işler değişebilir… Çünkü Grönland’dan hasat edilen 6 küp buz 100 dolar… E tabi bu içeceğinizin fiyatını da yükseltir. Zenginlerin, girişimcilerin şimdi hedefinde Grönland var. Binlerce yıllık buzullar toplanıyor ve Dubai gibi lüks kentlere gönderiliyor.

Grönland’da buz ticareti yapan Arctic Ise isimli şirket araba büyüklüğünde buzulları testereyle kesiyor, soğutmalı konterneylara yerleştiriyor ve beş haftalık deniz yolculuğuyla talep edenlere ulaştırıyor.

Şirketin kurucusu bu buzları buz tabakasının en alt kısmından elde ettiklerini ve en temiz en berrak buz aradıklarını belirtiyor.