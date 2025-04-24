Hubble Uzay Teleskobu, 35. Yılına Özel Daha Önce Görülmemiş Fotoğraflar Paylaştı

Hubble Uzay Teleskobu, 35 yaşına girdi! NASA, Hubble'ın Dünya yörüngesindeki 35. yılını kutlamak için dört etkileyici uzay fotoğrafı yayınladı. Daha önce paylaşılmayan bu fotoğraflar, Hubble'ın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hubble Uzay Teleskobu, tarihteki en tanınmış ve en üretken teleskop olma ünvanını taşıyor.

Gelin, uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım.

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