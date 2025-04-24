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Hubble Uzay Teleskobu, 35. Yılına Özel Daha Önce Görülmemiş Fotoğraflar Paylaştı

Hubble Uzay Teleskobu, 35. Yılına Özel Daha Önce Görülmemiş Fotoğraflar Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 13:00

Hubble Uzay Teleskobu, 35 yaşına girdi! NASA, Hubble'ın Dünya yörüngesindeki 35. yılını kutlamak için dört etkileyici uzay fotoğrafı yayınladı. Daha önce paylaşılmayan bu fotoğraflar, Hubble'ın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hubble Uzay Teleskobu, tarihteki en tanınmış ve en üretken teleskop olma ünvanını taşıyor.

Gelin, uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım.

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1990 yılında Uzay'a fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun 35. yılı.

1990 yılında Uzay'a fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun 35. yılı.

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 35. yılını dört yeni görselle kutladı. İlk görselin Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu anda çekildiği görüldü. Dolayısıyla görmüş olduğunuz bu fotoğrafın Mars'ın en net hali olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni paylaşılan fotoğraflarda galaksimizin derinlikleri ve gök cisimleri oldukça etkileyici görünüyor.

"Evrene yeni bir pencere açtı."

"Evrene yeni bir pencere açtı."

NASA Astrofizik Dairesi Başkan Vekili Shawn Domagal-Goldman, meşhur uzay teleskobunun evrende yeni bir pencere açtığını belirtiyo: “Hubble, 35 yıl önce evrene yeni bir pencere açtı. Bugün hâlâ faaliyette olması, amiral gemisi niteliğindeki gözlemevlerimizin değerini ve gelecek projelere ilham oluşunu kanıtlıyor.'

Bu görselde ise Dünya'dan yaklaşık 5.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan dev yıldız oluşum bölgesi Rosette Bulutsusu’nun bir bölümü görünüyor.

Gezegenimsi bulutsu!

Gezegenimsi bulutsu!

NGC 2899 ismi verilen bu gezeginimsi bulutsu, aslında Dünya'dan 4.500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu gökcisminin ortasındaki yıldızdan gelen radyasyon ve yıldız rüzgarlarının etkisiyle şekillendiği aktarılıyor.

Sarmal Galaksi'nin etrafında oluşan yıldız kümeleri.

Sarmal Galaksi'nin etrafında oluşan yıldız kümeleri.

NGC 5335 adlı sarmal galaksi müthiş bir görsel şölen sunuyor. Görüntüde galaksinin merkezine doğru gaz taşıyan çubuk şeklinde bir yapı göze çarpıyor. Sarmalın etrafında ise yıldız kümeleri olduğu görülüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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