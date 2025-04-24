Hubble Uzay Teleskobu, 35. Yılına Özel Daha Önce Görülmemiş Fotoğraflar Paylaştı
Hubble Uzay Teleskobu, 35 yaşına girdi! NASA, Hubble'ın Dünya yörüngesindeki 35. yılını kutlamak için dört etkileyici uzay fotoğrafı yayınladı. Daha önce paylaşılmayan bu fotoğraflar, Hubble'ın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hubble Uzay Teleskobu, tarihteki en tanınmış ve en üretken teleskop olma ünvanını taşıyor.
Gelin, uzayın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım.
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1990 yılında Uzay'a fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun 35. yılı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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