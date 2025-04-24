Müzede Sergilenecek: Azılı Seri Katil Rose West'in İç Çamaşırı 127 Bin TL'ye Satıldı!
Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2024-03-1...
İngiltere’de bir suç müzesi, seri katil Rose West’e ait iç çamaşırını 2.500 sterline (yaklaşık 127 bin TL) satın aldı. Parça, müzenin 10. yılı kapsamında kamuya açık şekilde sergilenecek.
Cezaevinden temin edilen iç çamaşırının daha önce başka bir platformda parçalara ayrılarak satılmak istendiği ancak platform kurallarına takıldığı belirtildi. Tartışmalı parça, müzenin “şoke eden suç eşyaları” koleksiyonuna eklendi.
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Seri katil Rose West'in iç çamaşırları, kamuya açık şekilde sergilenmek üzere İngiltere'deki bir suç müzesine satıldı.
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Seri katilin iç çamaşırları müzenin 10. yılı şerefine sergilenecek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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