Müzede Sergilenecek: Azılı Seri Katil Rose West'in İç Çamaşırı 127 Bin TL'ye Satıldı!

Küratör Joel Griggs, The Mirror'a verdiği röportajda, çamaşırlar ilk teklif edildiğinde istenen fahiş ücreti kabul etmediklerini ama yıllar sonra cezaevinden emekli olan o kişiyi yeniden arayıp bu alışverişi gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Çamaşırın üstünde kalemle atılmış küçük işaretler varmış çünkü satıcı, bunları parça parça kesip eBay'de 'hatıra' niyetine satmayı düşünmüş. Ama neyse ki eBay kuralları devreye girmiş de bu gariplik fazla uzamadan engellenmiş.