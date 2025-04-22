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Leyla Okay Kimdir, Öldü mü? Leyla Okay'ın Yer Aldığı Diziler ve Filmler

Leyla Okay Kimdir, Öldü mü? Leyla Okay'ın Yer Aldığı Diziler ve Filmler

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 00:19

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle tanınan usta oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Leyla Okay kaç yaşındaydı, nereliydi ve hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

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Leyla Okay Kimdir?

Leyla Okay Kimdir?

1963 yılında Ankara'da doğan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başladı ve ilk oyununu Bozuk Para Ankara Komedi Sahnesi'nde oynadı. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununda ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı oyunda rol aldı.

Leyla Okay Kaç Yaşındaydı?

Leyla Okay, 1 Ocak 1963 doğumluydu. 22 Nisan 2025'te 62 yaşında hayatını kaybetti.

Leyla Okay Nereli?

Ankara doğumlu olan Leyla Okay, hayatının büyük bir bölümünü de burada geçirdi.​

Leyla Okay'ın Kariyer Başlangıcı

Leyla Okay'ın Kariyer Başlangıcı

İlk kamera önü deneyimini 1989 yılında 'Dostlarımız' adlı dizide yaşadı. Bu deneyimin ardından birçok dizi ve filmde rol aldı.

Leyla Okay'ın Yer Aldığı Filmler

  • Ömre Bedel (2009)

  • Kadirşinas (2004)​

Leyla Okay'ın Yer Aldığı Diziler

  • Ferhunde Hanımlar (1993)

  • Bizim Evin Halleri (2000)

  • Derin Sular

  • Teşkilat (2021)

  • Yamak Ahmet

  • Yalancı Bahar

Leyla Okay'ın Aldığı Ödüller

Leyla Okay'ın Aldığı Ödüller

Leyla Okay'ın ödülleri ve adaylıkları hakkında kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır.​

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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