Leyla Okay Kimdir, Öldü mü? Leyla Okay'ın Yer Aldığı Diziler ve Filmler

1963 yılında Ankara'da doğan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başladı ve ilk oyununu Bozuk Para Ankara Komedi Sahnesi'nde oynadı. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununda ve 'Ölelim mi Gülelim mi?' adlı oyunda rol aldı.

Leyla Okay Kaç Yaşındaydı?

Leyla Okay, 1 Ocak 1963 doğumluydu. 22 Nisan 2025'te 62 yaşında hayatını kaybetti.

Leyla Okay Nereli?

Ankara doğumlu olan Leyla Okay, hayatının büyük bir bölümünü de burada geçirdi.​