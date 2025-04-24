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Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 10:58

Dövme birçok kişi için bir sanat dalı olsa da, bazıları estetikten oldukça uzak olup adeta göz yoruyor. Öyle ki, bu dövmeleri görenler uzun uzun hayatı sorgulayabiliyor. Pek çok kişi 'Acaba hangi dövmeyi yaptırsam?' diye düşünürken, birazdan göreceğiniz örnekler sizi dövme yaptırmaktan vazgeçirebilir!  

Hazırsanız, başlayalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Kabus gibi görünse de maalesef gerçek...

2. Kabus gibi görünse de maalesef gerçek...

3. "Gerçek anlamda gözüm kanadı"

3. "Gerçek anlamda gözüm kanadı"

4. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

4. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

5. 👇

5. 👇
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6. "Boyama kitabı gibi"

6. "Boyama kitabı gibi"

7. Yok artık!

7. Yok artık!

8. "Hayatımda gördüğüm en kötü dövme"

8. "Hayatımda gördüğüm en kötü dövme"

9. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

9. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

10. "Kız kardeşimin yaptığı dövme"

10. "Kız kardeşimin yaptığı dövme"
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11. "Bu kadar da olmaz"

11. "Bu kadar da olmaz"

12. "Bu neden bu kadar kötü görünüyor?"

12. "Bu neden bu kadar kötü görünüyor?"

13. 👇

13. 👇

14. "Nasıl yani?"

14. "Nasıl yani?"

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ketenhelva

bu fotodakilerin çoğu ölmüştür yani o derece eski. bıhtıh