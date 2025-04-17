Bilim İnsanları 120 Işık Yılı Uzaklıkta Yanlışlıkla Mükemmel Bir Gezegen Sistemi Keşfetti
Bilim insanları nefes kesen bir keşfe imza attı. Bir başka araştırma yapan bilim insanları hiç beklemedikleri şekilde 120 ışık yılı uzaklıkta mükemmel gezegen keşfetti. İşte bilim dünyasını heyecanlandıran o keşfin detayları.
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Kahverengi cüceleri incelerken tesadüfen bulundu: Sıra dışı gezegen sistemi.
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"Gökyüzünün bize sunduğu sürpriz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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