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Bilim İnsanları 120 Işık Yılı Uzaklıkta Yanlışlıkla Mükemmel Bir Gezegen Sistemi Keşfetti

Bilim İnsanları 120 Işık Yılı Uzaklıkta Yanlışlıkla Mükemmel Bir Gezegen Sistemi Keşfetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 13:04

Bilim insanları nefes kesen bir keşfe imza attı. Bir başka araştırma yapan bilim insanları hiç beklemedikleri şekilde 120 ışık yılı uzaklıkta mükemmel gezegen keşfetti. İşte bilim dünyasını heyecanlandıran o keşfin detayları. 

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Kahverengi cüceleri incelerken tesadüfen bulundu: Sıra dışı gezegen sistemi.

Kahverengi cüceleri incelerken tesadüfen bulundu: Sıra dışı gezegen sistemi.

Bu gezegen sistemine “2M1510” adı verildi. Bu keşif astronomi tarihine geçti. Bunun nedeni ise bir gezegenin 90 derece açıyla döndüğü ilk kutupsal yörünge olmasından kaynaklı. 

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden astronom Amaury Triaud, “Böylesine sıra dışı olan şey, sadece bir ikili sistemin değil, bir kahverengi cüce ikilisinin çevresinde dolanan bir gezegenin bulunması ve üstelik kutupsal yörüngede olması. Bu gerçekten inanılmaz ve heyecan verici” ifadelerini kullandı.

İlk kez 1995 yılında keşfedilen kahverengi cüceler ne yıldız ne de gezegen kategorisine konulabiliyor.

"Gökyüzünün bize sunduğu sürpriz."

"Gökyüzünün bize sunduğu sürpriz."

Araştırmacılar esas araştırmalarına odaklanırken yıldızların ışık eğrilerini analiz ederken açıklanmayan bir hareketlilik tespit etti. Küçük isimlerin yıldızların etrafından döndüğünü fark eden bilim insanları yayılan ışığın dalga boyunda değişiklik yarattığını fark etti. Kutupsal bir yörüngede dönen gezegen etkisi olduğunu veriler ortaya koyarken bu keşif evrene dair tüm bildiklerimizi unutturabilecek cinsten.

Bilim insanı Triaud, “Amacımız böyle bir yapı keşfetmek değildi. Bu, gökyüzünün bize sunduğu olağanüstü bir sürpriz” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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