Bilim İnsanları 120 Işık Yılı Uzaklıkta Yanlışlıkla Mükemmel Bir Gezegen Sistemi Keşfetti

Bu gezegen sistemine “2M1510” adı verildi. Bu keşif astronomi tarihine geçti. Bunun nedeni ise bir gezegenin 90 derece açıyla döndüğü ilk kutupsal yörünge olmasından kaynaklı.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden astronom Amaury Triaud, “Böylesine sıra dışı olan şey, sadece bir ikili sistemin değil, bir kahverengi cüce ikilisinin çevresinde dolanan bir gezegenin bulunması ve üstelik kutupsal yörüngede olması. Bu gerçekten inanılmaz ve heyecan verici” ifadelerini kullandı.

İlk kez 1995 yılında keşfedilen kahverengi cüceler ne yıldız ne de gezegen kategorisine konulabiliyor.