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Manifest Teknikleri Aslında Hiç de Yeni Değil: İşte Manifestin Antik Kökeni!

Manifest Teknikleri Aslında Hiç de Yeni Değil: İşte Manifestin Antik Kökeni!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 15:53

Son yıllarda özellikle sosyal medyada eminim 'manifest' kelimesinin yoğunluğuna ve bununla beraber 'manifest teknikleri' paylaşan kullanıcılara sık sık denk gelmişsinizdir. 'Olumlu düşün olumlu olsun' sözünü temelinde baz alan 'manifest' aslında sandığımız kadar yeni bir kelime değil. Arkeofili’nin National Geographic’ten derlediği habere göre 'Manifest' kökenleri aslında yüzyıllar öncesine dayanıyor. İşte manifestin antik kökeni!

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
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“Hayallerinizi isteklerinizi düşünce gücüyle gerçekleştirmek istiyor musunuz? O halde haydiii manifestleyelim!!!!”

“Hayallerinizi isteklerinizi düşünce gücüyle gerçekleştirmek istiyor musunuz? O halde haydiii manifestleyelim!!!!”

TikTok, Instagram ve X (Twitter) son dönemde bu cümleleri kuran kişilerle dolu, biliyorsunuz… ‘Manifest’ (tezahür etme) aslında “İyi düşün, olumlu düşün ve iyi, olumlu gerçekleşsin” cümlesinin kelime hali desek yanlış olmaz. Sosyal medyanın etkisiyle pek çok kişi hayallerini ve isteklerini manifest yaparak elde edebileceğini düşünüyor. Manifestte en önemli kural ise isteklerini olmuş gibi dile getirmek. 

Sosyal medyada son zamanlarda sıklıkla artan bu paylaşımlar bize yeni trend izlenimi verebilir. Ancak manifestin kökeni antik uygarlıklara dayanıyor. Pek çok antik uygarlık düşünce gücü üzerine kurulu inanca sahipken manifestin yıllar boyunca günümüze evrildiğine şahit oluyoruz.

Hinduizm’de ‘karma’; 19’uncu yüzyılda ‘Yeni Düşünce Hareketi’.

Hinduizm’de ‘karma’; 19’uncu yüzyılda ‘Yeni Düşünce Hareketi’.

Manifest kavramının köküne baktığımızda Hinduizm’de ‘karma’ yasası olarak karşımıza çıkıyor. Hem manifest hem de karma çekim yasasını esas alıyor. Manifestin kökenine indiğimizde 3 bin 500 yıllık bir metinde de ayak izleri görülüyor. Düşünce ve eylemlerin kaderi şekillendirdiği metinde yer alırken Loyola Marymount Üniversitesi’nden Hint ve karşılaştırmalı teoloji profesörü Christopher Key Chapple, “Eğer para istiyorsanız zenginlik tanrıçası Lakshmi’yi düşünürsünüz; genel refah ve şansınızı artırmak istiyorsanız Ganesh Puja adlı dua törenine katılırsınız. Bu tür uygulamalar, niyetinizi güçlendirmenin yolları olarak öne çıkar” diyor. 

Antik Yunan ve Mısır’da da benzer kavramlar ortaya çıktı. Yazar George Lizos iki uygarlıkta manifest fikrinin üç temel kavramdan oluştuğunu dile getiriyor: Hermetizm, teoloji ve Yunan Büyü Papirüsleri. 

Çekim yasası olarak adlandırılan titreşim yasasına işaret eden Lizos, “Evrenin yedi yasasının manifestle güçlü bir bağı olduğunu görebiliyoruz; sadece o zamanlar buna manifest demiyorlardı” diyor. 

Antik Yunan’da ise ilahilerin sonunda manifest benzeri dualar yer alıyordu. Bu uygarlık da günümüzün hayal panolarına benzer bir uygulama daha karşımıza çıkıyor. O dönem dileklerin gerçekleşmesi için tabletlere dilekler yazılıyor ve toprağa gömülürdü.

Günümüzde baktığımızda “Manifest” yılın kelimesi seçildi.

Günümüzde baktığımızda “Manifest” yılın kelimesi seçildi.

Ancak 19. yüzyıla geldiğimiz modern manifestin temelleri atılmaya başlandı.

Yüzyıl sonunda Yeni Düşünce Hareketi ortaya çıktı. Hindu felsefesinin etkilerini taşıyan bu hareket ABD’de gelişti. Yeni Düşünce Hareketi’ne göre hastalıklar pozitif düşünce yoluyla iyileştirilebilirdi. 

Yüzyıllar geçse de manifestin etkisini kaybetmediğini ve başka formlarda karşımıza çıktığına şahit oluyor. Özellikle TikTok’ta başlayan “Manifest” akımına dair milyonlarca paylaşım yapıldı. Pek çok kişi manifest etmek taktikleri paylaşırken Cambridge Sözlüğü ise 2024 yılında “Manifest” kelimesini yılın kelimesi olarak seçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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