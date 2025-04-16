Manifest Teknikleri Aslında Hiç de Yeni Değil: İşte Manifestin Antik Kökeni!
Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
Son yıllarda özellikle sosyal medyada eminim 'manifest' kelimesinin yoğunluğuna ve bununla beraber 'manifest teknikleri' paylaşan kullanıcılara sık sık denk gelmişsinizdir. 'Olumlu düşün olumlu olsun' sözünü temelinde baz alan 'manifest' aslında sandığımız kadar yeni bir kelime değil. Arkeofili’nin National Geographic’ten derlediği habere göre 'Manifest' kökenleri aslında yüzyıllar öncesine dayanıyor. İşte manifestin antik kökeni!
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“Hayallerinizi isteklerinizi düşünce gücüyle gerçekleştirmek istiyor musunuz? O halde haydiii manifestleyelim!!!!”
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Hinduizm’de ‘karma’; 19’uncu yüzyılda ‘Yeni Düşünce Hareketi’.
Günümüzde baktığımızda “Manifest” yılın kelimesi seçildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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