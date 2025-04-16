Patron Çıldırdı! Çin-ABD Savaşında İkinci Raunt: Binlerce Dolarlık Markalar Çin'de Resmen Bedavaya Satılıyor

Pek çok marka, ucuz üretim gücü nedeniyle yüz binlerce dolara satılan ürünlerini Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde üretiyor. Ürünler komik rakamlı maliyetlerle üretilirken, markaların sahibi ülkelerin tek yaptığı şey etiketlerini basmak.

Çin, ABD ile olan küresel ticaret savaşını başka bir noktaya taşıdı. Gizlilik anlaşmaları rafa kaldırılırken, Çinli firmalar Hermes Birkin gibi binlerce dolara satılan lüks ürünlerin orijinaliyle birebir kalitede imitasyonunu üretmeye başladı.