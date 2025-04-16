Patron Çıldırdı! Çin-ABD Savaşında İkinci Raunt: Binlerce Dolarlık Markalar Çin'de Resmen Bedavaya Satılıyor
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cinl...
ABD ve Çin arasında küresel ticaret savaşlarını tüm dünya yakından takip ediyor. Savaş boyut atlarken Çin’de üretilen ancak binlerce hatta yüzbinlerce dolara satılan lüks markaların lüks ürünlerinin maliyeti ifşa edilmeye başlandı.
Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in özel haberine göre binlerce dolara satılan Hermes Birkin marka çantanın imitasyonu neredeyse bedavadan satılmaya başlandı.
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Dünyanın en lüks markalarından biri olan Hermes'in birebir aynı kalitedeki imitasyon ürünlerinin Çin'de satışa çıktığı görülüyor.
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40 bin dolarlık çanta 1000 dolara satılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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