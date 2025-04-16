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Patron Çıldırdı! Çin-ABD Savaşında İkinci Raunt: Binlerce Dolarlık Markalar Çin'de Resmen Bedavaya Satılıyor

Patron Çıldırdı! Çin-ABD Savaşında İkinci Raunt: Binlerce Dolarlık Markalar Çin'de Resmen Bedavaya Satılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 13:43

ABD ve Çin arasında küresel ticaret savaşlarını tüm dünya yakından takip ediyor. Savaş boyut atlarken Çin’de üretilen ancak binlerce hatta yüzbinlerce dolara satılan lüks markaların lüks ürünlerinin maliyeti ifşa edilmeye başlandı. 

Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in özel haberine göre binlerce dolara satılan Hermes Birkin marka çantanın imitasyonu neredeyse bedavadan satılmaya başlandı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cinl...
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Dünyanın en lüks markalarından biri olan Hermes'in birebir aynı kalitedeki imitasyon ürünlerinin Çin'de satışa çıktığı görülüyor.

Dünyanın en lüks markalarından biri olan Hermes'in birebir aynı kalitedeki imitasyon ürünlerinin Çin'de satışa çıktığı görülüyor.

Pek çok marka, ucuz üretim gücü nedeniyle yüz binlerce dolara satılan ürünlerini Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde üretiyor. Ürünler komik rakamlı maliyetlerle üretilirken, markaların sahibi ülkelerin tek yaptığı şey etiketlerini basmak.

Çin, ABD ile olan küresel ticaret savaşını başka bir noktaya taşıdı. Gizlilik anlaşmaları rafa kaldırılırken, Çinli firmalar Hermes Birkin gibi binlerce dolara satılan lüks ürünlerin orijinaliyle birebir kalitede imitasyonunu üretmeye başladı.

40 bin dolarlık çanta 1000 dolara satılıyor.

40 bin dolarlık çanta 1000 dolara satılıyor.

Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in haberine göre Çin’in sosyal medyasını birebir aynı kalitedeki spor ayakkabıların, çantaların tanıtımı esir aldı. Sosyal medyadan, internet sitelerinden çantaların tanıtımları yapılmaya başlanırken ilginin oldukça yoğun olduğu görüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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