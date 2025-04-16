Trump’ın Gümrük Vergisinden Kaçan Çinli Bilgisayar Devi Türkiye’ye Geliyor

Türkiye Gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, Lenovo Türkiye'de merkez açmak için kolları sıvadı. Çin dışında Lenovo'nun bir de Macaristan'da fabrikası bulunuyor. Yeni adresin ise Türkiye olması bekleniyor. İddialara göre, Çinli bilgisayar devinin globaldeki teknoloji lideri Tolga Kurtoğlu. Lenovo'nun Türkiye'ye gelecek olmasına Kurtoğlu'nun etkisi büyük.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, 'Lenovo, Çin dışında yatırım arayışında. Tolga Kurtoğlu, Türkiye'de neler yapılabilir araştırıyor. Lenovo'nun Türkiye'ye teknoloji merkezi açma planı dâhilinde. Önümüzdeki dönem netleşir' diye konuştu.