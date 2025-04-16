Trump’ın Gümrük Vergisinden Kaçan Çinli Bilgisayar Devi Türkiye’ye Geliyor
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere getirdiği ek vergiler piyasaları sarstı. Büyük ve köklü firmalar bu vergi kararlarından etkilenerek yeni çıkış yolunu bulmaya çalışıyor. Trump'ın vergi uyguladığı ülkelerden birisi de Türkiye. Ancak Türkiye'ye minimum oran olan yüzde 10 vergi uygulanıyor. Düşük vergi nedeniyle Çinli bilgisayar ve teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye'ye merkez açacağı iddia edildi.
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ABD ve Çin arasında başlayan küresel ticaret savaşı, büyük firmaları adeta darmadağın etti.
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Çin merkezli dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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