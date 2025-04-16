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Trump’ın Gümrük Vergisinden Kaçan Çinli Bilgisayar Devi Türkiye’ye Geliyor

Trump’ın Gümrük Vergisinden Kaçan Çinli Bilgisayar Devi Türkiye’ye Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 11:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere getirdiği ek vergiler piyasaları sarstı. Büyük ve köklü firmalar bu vergi kararlarından etkilenerek yeni çıkış yolunu bulmaya çalışıyor. Trump'ın vergi uyguladığı ülkelerden birisi de Türkiye. Ancak Türkiye'ye minimum oran olan yüzde 10 vergi uygulanıyor. Düşük vergi nedeniyle Çinli bilgisayar ve teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye'ye merkez açacağı iddia edildi.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
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ABD ve Çin arasında başlayan küresel ticaret savaşı, büyük firmaları adeta darmadağın etti.

ABD ve Çin arasında başlayan küresel ticaret savaşı, büyük firmaları adeta darmadağın etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan günü ülkelere getirdiği ek gümrük vergileri dünyayı yerinden oynattı. Ülke piyasaları ve borsalar bu kararlara sert tepki gösterirken, Çin'den misilleme vergiler geldi.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini adım adım yüzde 145'e çıkardı. Çin ise ABD'ye uygulayacağı verginin yüzde 125 olduğunu duyurdu. 

İki ülke arasında ticaret savaşlarından en çok firmalar etkilendi. Büyük ve köklü firmalar, gümrük vergilerinden kaçış için yeni yollar ve alternatifler aramaya başladı.

Çin merkezli dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Çin merkezli dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Türkiye Gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, Lenovo Türkiye'de merkez açmak için kolları sıvadı. Çin dışında Lenovo'nun bir de Macaristan'da fabrikası bulunuyor. Yeni adresin ise Türkiye olması bekleniyor. İddialara göre, Çinli bilgisayar devinin globaldeki teknoloji lideri Tolga Kurtoğlu. Lenovo'nun Türkiye'ye gelecek olmasına Kurtoğlu'nun etkisi büyük.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, 'Lenovo, Çin dışında yatırım arayışında. Tolga Kurtoğlu, Türkiye'de neler yapılabilir araştırıyor. Lenovo'nun Türkiye'ye teknoloji merkezi açma planı dâhilinde. Önümüzdeki dönem netleşir' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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