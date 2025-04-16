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Emekli Olduğumda Ne Kadar Maaş Alacağım? İşte Tüm Çalışanların Merak Ettikleri ve Bilmesi Gerekenler

Emekli Olduğumda Ne Kadar Maaş Alacağım? İşte Tüm Çalışanların Merak Ettikleri ve Bilmesi Gerekenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 11:09

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından çalışanların merak ettiği ve yanıtını beklediği soruları yanıtladı. İşte tüm çalışanların bilmesi gerekenler.

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Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım?

Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım?

Özgür Erdursun, bu ve bunun gibi pek çok soruya dair X hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Erdursun'un paylaşımı:

  • Emekli olduğunuzda kaç TL emekli aylığı alacağınızı, e-devlet üzerinden, arama bölümüne, ''4/A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama'' yazarak ulaşabilirsiniz. 

  • SGK'ya sizin adınıza işveren tarafından bildirilen Prime Esas Kazançların emekli aylığınıza etkisini her ay kontrol edebilirsiniz.

  • E-devlet sisteminden SGK hizmet dökümünüzü çıkartarak son ödenen 2520 gün içinde en çok hangi statüden priminiz var ise o statünün şartlarına göre emekli olacaksınız.

  • 8/9/1999 tarihine kadar sigorta işe başlama var ise EYT kapsamında ilk işe başlama tarihinize göre 5000-5975 gün arası prim günü ile yaş şartı olamadan emekli olacaksınız.

  • Prim gün sayınız az ise 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak.

  • Eksik günlerinizi tamamlamak için doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması gibi 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre borçlanma haklarınız var ise eksik günleriniz için borçlanma yaparak eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

  • Borçlanmalar günlük en az 277,39 TL'dir.

  • Yurtdışı borçlanması 390,08 TL'dir.

  • 1/5/2021 öncesi silinen Bağ-Kur günleriniz var ise günlük 299,06 TL ile bu günleri satın alabilirsiniz.

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  • 9-/9/1999-30/04/2008 arasında sigortalık süreniz var ise 4500 gün ve 25 yıl ile kendi isteğinizle işten ayrılarak kıdem tazminatınızı alabiliriniz ayrıca 7000 günle süre olmaksızın kıdem tazminatınızı alabiliriniz.

  • Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

  • İsteğe Bağlı Bağ-Kur aylık en az 8.321 TL'dir. E devlet sisteminden isteğe bağlı Bağ-Kur'u başlatabilirsiniz.

  • Son 2520 gün içinde isteğe bağlı sigorta priminiz fazla olur ise SSK'dan çıkar Bağ-Kur şartlarına geçersiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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