Emekli Olduğumda Ne Kadar Maaş Alacağım? İşte Tüm Çalışanların Merak Ettikleri ve Bilmesi Gerekenler

Özgür Erdursun, bu ve bunun gibi pek çok soruya dair X hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Erdursun'un paylaşımı:

Emekli olduğunuzda kaç TL emekli aylığı alacağınızı, e-devlet üzerinden, arama bölümüne, ''4/A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama'' yazarak ulaşabilirsiniz.

SGK'ya sizin adınıza işveren tarafından bildirilen Prime Esas Kazançların emekli aylığınıza etkisini her ay kontrol edebilirsiniz.

E-devlet sisteminden SGK hizmet dökümünüzü çıkartarak son ödenen 2520 gün içinde en çok hangi statüden priminiz var ise o statünün şartlarına göre emekli olacaksınız.

8/9/1999 tarihine kadar sigorta işe başlama var ise EYT kapsamında ilk işe başlama tarihinize göre 5000-5975 gün arası prim günü ile yaş şartı olamadan emekli olacaksınız.

Prim gün sayınız az ise 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak.

Eksik günlerinizi tamamlamak için doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması gibi 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre borçlanma haklarınız var ise eksik günleriniz için borçlanma yaparak eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Borçlanmalar günlük en az 277,39 TL'dir.

Yurtdışı borçlanması 390,08 TL'dir.