Emekli Olduğumda Ne Kadar Maaş Alacağım? İşte Tüm Çalışanların Merak Ettikleri ve Bilmesi Gerekenler
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından çalışanların merak ettiği ve yanıtını beklediği soruları yanıtladı. İşte tüm çalışanların bilmesi gerekenler.
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Emekli olduğumda ne kadar maaş alacağım?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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