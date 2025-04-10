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İkinci Dalgaya Hazır Olun: İslam Memiş Yeni Yatırım Trendlerini Açıkladı

İkinci Dalgaya Hazır Olun: İslam Memiş Yeni Yatırım Trendlerini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 14:32

Dünya piyasaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergi kararı sonra sarsıldı. Ülkelerin borsalarında deprem yaşanırken dolar, euro, altın da yükselişle tepki gösterdi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube kanalında dolar, euro, borsa, bitcoin öngörülerini paylaştı ve yeni trendleri açıkladı. 

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Dolar, altın, euro, BIST 100, Bitcoin ne kadar?

Dolar, altın, euro, BIST 100, Bitcoin ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergi kararlarının ardından, ülke borsalarında 7 Nisan Pazartesi günü 'Kara Pazartesi' yaşandı. Borsalar yıllar sonra en düşük seviyeleri gördü. Altın ise rekora koşarak Trump'ın kararlarına tepkisini gösterdi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 7 Nisan Pazartesi günü 75 bin doların altını görmüştü.

10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla gram altın 3 bin 806 TL seviyesinde seyrediyor. Dolar 37.93 TL iken, euro ise 42.1 TL'de bulunuyor. 

BIST 100'de puan 9 bin 501 olurken, Bitcoin ise 81 bin 733 dolar seviyesinde yer alıyor.

İslam Memiş, YouTube hesabında yayınladığı videoda yatırım araçlarındaki hareketliliği değerlendirdi.

İslam Memiş, YouTube hesabında yayınladığı videoda yatırım araçlarındaki hareketliliği değerlendirdi.

İslam Memiş'in dolar, euro, altın, BIST 100, Bitcoin öngörüleri şöyle oldu:

  • 'BIST 100 endeksindeki hareketliliğe tepki alımı diyoruz. Endeks tarafında 9 bin seviyesi altındaki kısa vade için öngörüm geçerliliğini korumakta. Yükselişin kalıcı olmasını beklemiyorum. 9 bin 500 puan seviyesinde üzerinde teknik olarak kalmaya devam ediyor ama kişisel olarak kısa vadede 8 bin 500-9 bin puanında yeni pozisyon alacağını söyleyebilirim.

  • Dolar kuru stabil. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinde sert dalgalanma var. Yurt içi piyasalarında dolar endeksi sert şekilde gerilemesine rağmen veya tepki alımıyla yükselmesine rağmen bir bozulma olmadığını stabil şekilde yola devam ettiğini gözlemliyoruz. 

  • Euro dalgalı seyirle devam ediyor. 1.11 seviyesi piyasalarda izlendi. Yine dolar ve euroda daha aşağıda revize yapıcam. 1.08 seviyesini 1.0750 seviyesine aşağı çektiğimi belirtmek isterim.

  • Ons Altın 3 bin dolar seviyesinde. Geçen haftalarda ticaret savaşlarıyla birlikte 3 bin 160 dolar seviyesine yükselmişti. Bu fiyatların balon fiyatlar olduğunu ve patlayacağını ifade etmiştim. İlk baskı geldi ve gerileme gördü. Düşüş öngörümü hala koruyorum. 2800 dolar seviyesiyle ilgili düşüncemi koruyorum.

  • Gram altın 3 bin 932 TL seviyesine yükselmişti. Buraların balon fiyatlanma olduğunu, 3 bin 750, 3 bin 650 TL’ye kadar gerileme olduğunu söylemiştim. Aynı öngörüm geçerliliğini korumakta. Ons altında düşüş öngörüm olduğu için gram altında da aşağı yönlü trend bekliyorum. 

  • Gümüş ons fiyat 36.41 dolar seviyesinde. Gramın fiyatlarında sert düşüş vardı. Oldukça ucuz olduğunu “Neden altınla ilgileniyorsunuz gümüş resmen eridi” uyarılarım vardı. Gümüş ons fiyatında düşüş yönlü beklentim devam diyor. Kısa vadeli işlem yapan ya da gümüş almak için fırsat kollayan arkadaşların 28.50 devamında 26.50 dolar destek seviyelerini takip etmeli. Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. 

  • Bitcoin tarafında şöyle bir revize yapıyorum, ben tekrar 80 bin dolar seviyesinin yukarı yönlü hareketlerini takip edeceğim. Belki 84 bin 500 dolar seviyelerinde oyalanabilir. Ancak kısa vadede düşüş öngörüm var. 70 bin dolar seviyesi altına sarkabilir. Düşüşlerini 65 bin dolar seviyesine kadar devam ettirebilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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