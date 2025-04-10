İkinci Dalgaya Hazır Olun: İslam Memiş Yeni Yatırım Trendlerini Açıkladı
Dünya piyasaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergi kararı sonra sarsıldı. Ülkelerin borsalarında deprem yaşanırken dolar, euro, altın da yükselişle tepki gösterdi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube kanalında dolar, euro, borsa, bitcoin öngörülerini paylaştı ve yeni trendleri açıkladı.
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Dolar, altın, euro, BIST 100, Bitcoin ne kadar?
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İslam Memiş, YouTube hesabında yayınladığı videoda yatırım araçlarındaki hareketliliği değerlendirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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