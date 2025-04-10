İkinci Dalgaya Hazır Olun: İslam Memiş Yeni Yatırım Trendlerini Açıkladı

İslam Memiş'in dolar, euro, altın, BIST 100, Bitcoin öngörüleri şöyle oldu:

'BIST 100 endeksindeki hareketliliğe tepki alımı diyoruz. Endeks tarafında 9 bin seviyesi altındaki kısa vade için öngörüm geçerliliğini korumakta. Yükselişin kalıcı olmasını beklemiyorum. 9 bin 500 puan seviyesinde üzerinde teknik olarak kalmaya devam ediyor ama kişisel olarak kısa vadede 8 bin 500-9 bin puanında yeni pozisyon alacağını söyleyebilirim.

Dolar kuru stabil. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinde sert dalgalanma var. Yurt içi piyasalarında dolar endeksi sert şekilde gerilemesine rağmen veya tepki alımıyla yükselmesine rağmen bir bozulma olmadığını stabil şekilde yola devam ettiğini gözlemliyoruz.

Euro dalgalı seyirle devam ediyor. 1.11 seviyesi piyasalarda izlendi. Yine dolar ve euroda daha aşağıda revize yapıcam. 1.08 seviyesini 1.0750 seviyesine aşağı çektiğimi belirtmek isterim.

Ons Altın 3 bin dolar seviyesinde. Geçen haftalarda ticaret savaşlarıyla birlikte 3 bin 160 dolar seviyesine yükselmişti. Bu fiyatların balon fiyatlar olduğunu ve patlayacağını ifade etmiştim. İlk baskı geldi ve gerileme gördü. Düşüş öngörümü hala koruyorum. 2800 dolar seviyesiyle ilgili düşüncemi koruyorum.

Gram altın 3 bin 932 TL seviyesine yükselmişti. Buraların balon fiyatlanma olduğunu, 3 bin 750, 3 bin 650 TL’ye kadar gerileme olduğunu söylemiştim. Aynı öngörüm geçerliliğini korumakta. Ons altında düşüş öngörüm olduğu için gram altında da aşağı yönlü trend bekliyorum.

Gümüş ons fiyat 36.41 dolar seviyesinde. Gramın fiyatlarında sert düşüş vardı. Oldukça ucuz olduğunu “Neden altınla ilgileniyorsunuz gümüş resmen eridi” uyarılarım vardı. Gümüş ons fiyatında düşüş yönlü beklentim devam diyor. Kısa vadeli işlem yapan ya da gümüş almak için fırsat kollayan arkadaşların 28.50 devamında 26.50 dolar destek seviyelerini takip etmeli. Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.