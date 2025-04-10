Altında Trump Etkisi: Altın Fiyatları Güne Rekor Denemesiyle Başladı

Trump’ın başlattığı tam olarak küresel ticaret savaşıydı. 2 Nisan’ı “Kurtuluş Günü” olarak adlandıran Trump, ülkelere minimum yüzde 10 olacak şekilde ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, Çin’e yüzde 34 vergi uygulayacağını duyurmuş ve Çin’in misilleme vergilerini geri çekmediği sürece bu oranı artıracağını belirtmişti. Ancak Çin’den yine bir misilleme geldi ve ek gümrük tarifesini ABD’ye yüzde 84’e çıkardı.

ABD ise bunun üzerine Çin’e uygulanacak vergiyi yüzde 125’e çıkardı.

ABD’nin piyasaları sarsan ek gümrük vergilerinde her gün yeni karar alınırken altın da bu kararlardan etkilendi.