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Ekonomi
Altında Trump Etkisi: Altın Fiyatları Güne Rekor Denemesiyle Başladı

Altında Trump Etkisi: Altın Fiyatları Güne Rekor Denemesiyle Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 09:34

ABD’nin başlattığı küresel ticaret savaşları altını da vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e ek gümrük vergisini yüzde 125'e çıkartırken 75’den fazla ülke için ek tarifeleri 90 gün durdurduğunu açıkladı. Trump’ın kararlarının ardından altın güne hareketle başladı. 

İşte 10 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Ons Altın fiyatları.

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ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergisiyle kılıcını çekti, savaşını başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergisiyle kılıcını çekti, savaşını başlattı.

Trump’ın başlattığı tam olarak küresel ticaret savaşıydı. 2 Nisan’ı “Kurtuluş Günü” olarak adlandıran Trump, ülkelere minimum yüzde 10 olacak şekilde ek gümrük vergisi getirmişti. 

Trump, Çin’e yüzde 34 vergi uygulayacağını duyurmuş ve Çin’in misilleme vergilerini geri çekmediği sürece bu oranı artıracağını belirtmişti. Ancak Çin’den yine bir misilleme geldi ve ek gümrük tarifesini ABD’ye yüzde 84’e çıkardı. 

ABD ise bunun üzerine Çin’e uygulanacak vergiyi yüzde 125’e çıkardı. 

ABD’nin piyasaları sarsan ek gümrük vergilerinde her gün yeni karar alınırken altın da bu kararlardan etkilendi.

Altın rekora koşuyor. 10 Nisan 2025 altın fiyatları:

Altın rekora koşuyor. 10 Nisan 2025 altın fiyatları:

Ons Altın 10 Nisan Perşembe gününe yüzde 1.3 artışla başladı. Ons altının fiyatı 3 bin 131 dolara ulaştı. Ons altının rekoru ise 3 bin 167 dolar

Ons altında yaşanan gelişmeler direkt olarak gram altın fiyatlarına da yansıyor. Gram altın 10 Nisan 2025 gününe 1,4 yükselişle başladı. Gram altın saat 09.30 itibarıyla 3 bin 813 TL’den işlem görüyor. 

Yarım altın: 12 bin 700 TL

Çeyrek altın: 6 bin 350 TL

Cumhuriyet altını: 25 bin 321 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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