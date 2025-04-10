Altında Trump Etkisi: Altın Fiyatları Güne Rekor Denemesiyle Başladı
Altında Trump Etkisi: Altın Fiyatları Güne Rekor Denemesiyle Başladı
ABD’nin başlattığı küresel ticaret savaşları altını da vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e ek gümrük vergisini yüzde 125'e çıkartırken 75’den fazla ülke için ek tarifeleri 90 gün durdurduğunu açıkladı. Trump’ın kararlarının ardından altın güne hareketle başladı.
İşte 10 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Ons Altın fiyatları.
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ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergisiyle kılıcını çekti, savaşını başlattı.
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Altın rekora koşuyor. 10 Nisan 2025 altın fiyatları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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