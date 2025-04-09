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Trump’ın Gümrük Vergileri Dünyayı Karıştırdı: Avrupa Birliği ABD’ye 21 Milyar Euroluk Misilleme Yaptı

Trump’ın Gümrük Vergileri Dünyayı Karıştırdı: Avrupa Birliği ABD’ye 21 Milyar Euroluk Misilleme Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 17:48

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere uygulanacak gümrük vergisi kararı piyasaları altüst ederken misillemeler sürüyor. Çin, yüzde 84 vergi uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ABD'ye karşı yeni karar geldi.

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AB ülkeleri 21 milyar avro (23,2 milyar dolar) tutarındaki ABD mallarına uygulanacak gümrük vergilerini onayladı.

AB ülkeleri 21 milyar avro (23,2 milyar dolar) tutarındaki ABD mallarına uygulanacak gümrük vergilerini onayladı.

Avrupa Birliği’nden (AB) ABD Başkanı Donald Trump’a misilleme geldi. AB ülkeleri,  ABD ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini önermişti. 

AB, Trump'ın geçen ay bloğun çelik ve alüminyum ihracatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine misilleme olarak yaklaşık 21 milyar euro (23,2 milyar dolar) tutarındaki ABD mallarına uygulanacak gümrük vergilerini onayladı.

Karar 15 Nisan’dan itibaren uygulanacak. 

AB'nin gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürünler arasında motosikletler, kümes hayvanları, meyve, odun, giyim ve diş ipi yer alıyor. Söz konusu ürünlerin değeri 21 milyar euro olarak hesaplandı. 

Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri kararına göre AB ülkelerine çelik, otomobil, alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında vergi getirildi. Diğer birçok ürüne ise yüzde 20 oranında vergi uygulanacak.

Trump'ın ülkelere getirdiği vergi oranları şöyle olmuştu 👇

Trump'ın ülkelere getirdiği vergi oranları şöyle olmuştu 👇

ABD Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi getirdi. Türkiye'ye ise yüzde 10 vergi uygulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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