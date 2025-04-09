Trump’ın Gümrük Vergileri Dünyayı Karıştırdı: Avrupa Birliği ABD’ye 21 Milyar Euroluk Misilleme Yaptı
Trump’ın Gümrük Vergileri Dünyayı Karıştırdı: Avrupa Birliği ABD’ye 21 Milyar Euroluk Misilleme Yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere uygulanacak gümrük vergisi kararı piyasaları altüst ederken misillemeler sürüyor. Çin, yüzde 84 vergi uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ABD'ye karşı yeni karar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AB ülkeleri 21 milyar avro (23,2 milyar dolar) tutarındaki ABD mallarına uygulanacak gümrük vergilerini onayladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın ülkelere getirdiği vergi oranları şöyle olmuştu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın