Avrupa Birliği’nden (AB) ABD Başkanı Donald Trump’a misilleme geldi. AB ülkeleri, ABD ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini önermişti.

AB, Trump'ın geçen ay bloğun çelik ve alüminyum ihracatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine misilleme olarak yaklaşık 21 milyar euro (23,2 milyar dolar) tutarındaki ABD mallarına uygulanacak gümrük vergilerini onayladı.

Karar 15 Nisan’dan itibaren uygulanacak.

AB'nin gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürünler arasında motosikletler, kümes hayvanları, meyve, odun, giyim ve diş ipi yer alıyor. Söz konusu ürünlerin değeri 21 milyar euro olarak hesaplandı.

Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri kararına göre AB ülkelerine çelik, otomobil, alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında vergi getirildi. Diğer birçok ürüne ise yüzde 20 oranında vergi uygulanacak.