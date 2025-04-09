Ekonomist Hakan Kara Duyurdu: Merkez Bankası’nda Kayıp 42 Milyar Doları Aştı
Ekonomist Hakan Kara Duyurdu: Merkez Bankası’nda Kayıp 42 Milyar Doları Aştı
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X hesabından gündeme dair paylaşımlarını sürdürüyor. Prof. Dr. Kara, Mart ayının ikinci haftasından bu yana Merkez Bankası’nın net rezervlerinin 42.2 milyar dolar azaldığını paylaştı. Öte yandan Kara, “Merkez Bankası faizleri daha da artırsın” yorumlarına da yanıt verdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda deprem yaşanmıştı.
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İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından Merkez Bankası'nda kaybın 42.2 milyar dolar olduğunu duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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