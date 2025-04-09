Ekonomist Hakan Kara Duyurdu: Merkez Bankası’nda Kayıp 42 Milyar Doları Aştı

X'te '@VeFinans' isimli hesabın paylaşımına göre 3 aylık Hazine nakit dengesi açığı 901 milyar TL oldu. Son 12 ayda 2.4 trilyon TL, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oran olarak tahminen yüzde 5.1 olduğunu paylaşan hesap, '3 aylık Hazine açığı 901 milyar TL, borçlanma 640 milyar TL 3 aylık kredi artışı 1 trilyon 661 milyar TL' dedi.

Hakan Kara ise 'Merkez Bankası faizleri daha da artırsın gibi yorumlar görüyorum. Yanlış teşhis, yanlış tedaviye yol açar. Asıl düzeltilmesi gereken aşağıdaki tablo' yorumunu yaptı.