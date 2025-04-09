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Ekonomist Hakan Kara Duyurdu: Merkez Bankası’nda Kayıp 42 Milyar Doları Aştı

Ekonomist Hakan Kara Duyurdu: Merkez Bankası’nda Kayıp 42 Milyar Doları Aştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 17:15

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X hesabından gündeme dair paylaşımlarını sürdürüyor. Prof. Dr. Kara, Mart ayının ikinci haftasından bu yana Merkez Bankası’nın net rezervlerinin 42.2 milyar dolar azaldığını paylaştı. Öte yandan Kara, “Merkez Bankası faizleri daha da artırsın” yorumlarına da yanıt verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda deprem yaşanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda deprem yaşanmıştı.

Borsa İstanbul 19 Mart günü art arda devre kesici uygulamış, dolar ve euro döviz kurlarında yükseliş gerçekleşmişti. Merkez Bankası’nın ise üç günde 25 milyar dolar sattığı açıklanmıştı.

Gözaltı günü piyasalarda yaşananları bu içeriğimizde anlatmıştık 👇

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından Merkez Bankası'nda kaybın 42.2 milyar dolar olduğunu duyurdu.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından Merkez Bankası'nda kaybın 42.2 milyar dolar olduğunu duyurdu.
twitter.com

'Mart’ın ikinci haftasından bu yana Merkez Bankasının net rezervleri 42,2 milyar dolar, brüt rezervleri 25 milyar dolar azaldı.'

"Yanlış teşhis yanlış tedaviye yol açar."

"Yanlış teşhis yanlış tedaviye yol açar."
twitter.com

X'te '@VeFinans' isimli hesabın paylaşımına göre 3 aylık Hazine nakit dengesi açığı 901 milyar TL oldu. Son 12 ayda 2.4 trilyon TL, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oran olarak tahminen yüzde 5.1 olduğunu paylaşan hesap, '3 aylık Hazine açığı 901 milyar TL, borçlanma 640 milyar TL 3 aylık kredi artışı 1 trilyon 661 milyar TL' dedi. 

Hakan Kara ise 'Merkez Bankası faizleri daha da artırsın gibi yorumlar görüyorum. Yanlış teşhis, yanlış tedaviye yol açar. Asıl düzeltilmesi gereken aşağıdaki tablo' yorumunu yaptı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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