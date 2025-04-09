Türkiye’de Kariyeriniz İçin En İyi 15 Şirket! Linkedin İş Arayanların Görmesi Gereken Listeyi Paylaştı
Türkiye’de Kariyeriniz İçin En İyi 15 Şirket! Linkedin İş Arayanların Görmesi Gereken Listeyi Paylaştı
Profesyonel sosyal iş ağı olan LinkedIn (Linkedin), Türkiye’de kariyerinizi geliştirilebileceğiniz en iyi 15 şirketi açıkladı. Platform, her yıl yayınladığı ‘Top Companies’ listesine dair “Tümüyle LinkedIn verilerinin temel alındığı bu metodolojide, şirketler çalışanların yeteneklerini nasıl geliştirdiğini ve şirkette nasıl terfi alındığı gibi çeşitli kariyer ilerlemesi unsurlarına göre değerlendiriliyor” ifadelerine yer verdi.
İşte Türkiye’de kariyeriniz için en iyi 15 şirket.
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LinkedIn ‘Top Companies’ listesini yayımladı.
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1. Procter & Gamble
2. Sabancı Holding
3. Medtronic
4. Aselsan
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5. GE Aerospace
6. AstraZeneca
7. Roketsan
8. Doğan Online (DOL)
9. Nokia
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10. Etiya
11. Abbott
12. EY
13. Siemens
14. Shell
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15. Türkiye İş Bankası
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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