Türkiye’de Kariyeriniz İçin En İyi 15 Şirket! Linkedin İş Arayanların Görmesi Gereken Listeyi Paylaştı

“İsveç merkezli Astra AB ve İngiltere merkezli Zeneca Group'un birleşmesiyle kurulan ve küresel çapta faaliyet gösteren bir farmakoloji şirketi olan AstraZeneca; onkoloji, kardiyovasküler, solunum ve immünoloji gibi birçok alanda ilaçlar geliştiriyor.”

Şirketin en çok faaliyet gösterdiği konumlar İstanbul, Ankara, İzmir. Satış Yöneticisi, Klinik Araştırma Görevlisi, Ürün Uzmanı şirketin en çok yayımladığı iş ilanları.