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Türkiye’de Kariyeriniz İçin En İyi 15 Şirket! Linkedin İş Arayanların Görmesi Gereken Listeyi Paylaştı

Türkiye’de Kariyeriniz İçin En İyi 15 Şirket! Linkedin İş Arayanların Görmesi Gereken Listeyi Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 13:57

Profesyonel sosyal iş ağı olan LinkedIn (Linkedin), Türkiye’de kariyerinizi geliştirilebileceğiniz en iyi 15 şirketi açıkladı. Platform, her yıl yayınladığı ‘Top Companies’ listesine dair “Tümüyle LinkedIn verilerinin temel alındığı bu metodolojide, şirketler çalışanların yeteneklerini nasıl geliştirdiğini ve şirkette nasıl terfi alındığı gibi çeşitli kariyer ilerlemesi unsurlarına göre değerlendiriliyor” ifadelerine yer verdi.

İşte Türkiye’de kariyeriniz için en iyi 15 şirket.

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LinkedIn ‘Top Companies’ listesini yayımladı.

LinkedIn ‘Top Companies’ listesini yayımladı.

Sosyal iş ağı platformu “Türkiye’de kariyerinizi geliştirebileceğiniz en iyi 15 iş yeri” başlığıyla liste paylaştı. 

LinkedIn ‘Top Companies’ listesini yayımladı.

Linkedin şirketi sekiz temel unsura göre belirlediğini ifade etti. Platformun verilerinden yararlanıldığı belirtilirken liste gelişim becerisi, yetenek gelişimi, şirket dışı fırsatlar, şirketle ilişki, cinsiyet dağılımı, eğitim geçmişi, şirket istikrarı, çalışan oranı baz alınarak hazırlandı. İşte 15 şirket 👇

1. Procter & Gamble

1. Procter & Gamble

İstanbul, Kocaeli ve Ankara’da yoğunlukla faaliyet gösteren kurum, Pampers, Gilette ve Oral B markalarını bünyesinde bulunduruyor. Ekonomi ve perakende alanında aktif olan şirket, sıklıklı “Marka Müdürü” ve “Satış Müdürü” ilanları yayımlıyor.

2. Sabancı Holding

2. Sabancı Holding

'Sabancı Holding; Akbank, AkSigorta, CarrefourSA, TeknoSA, EnerjiSA ve onlarca diğer şirketi kapsayan bir topluluktur.'

İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de yoğun faaliyet gösteriyor. “Öğretim Asistanı”, “Yazılım Mühendisi”, “Denetim Yardımcısı” sıklıkla yayımlanan iş ilanları.

3. Medtronic

3. Medtronic

İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok faaliyet gösteren şirket, kardiyoloji, biyomedikal mühendisliği, genel cerrahi yeteneklerini öne çıkarıyor. “Satış Müdürü”, “Yazılım Analisti”, “Satış Elemanı” iş ilanları sıklıkla yayımlanıyor. 

ABD’de kurulan şirket, dünyanın en büyük medikal teknoloji şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

4. Aselsan

4. Aselsan

Aselsan, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kuruldu: “Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan Aselsan, haberleşme sistemleri, radarlar, aviyonik sistemler ve ulaştırma gibi alanlarda çözümler geliştiriyor.”

Aselsan sıklıkla Ankara, Bursa, İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Şirket, en çok “Yazılım Mühendisi”, “Tasarım Mühendisi”, “Sistem Mühendisi” ilanlarını yayınlıyor.

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5. GE Aerospace

5. GE Aerospace

“GE Aerospace ticari ve askeri uçak motorları, havacılık sistemleri ve ilgili teknolojilerde faaliyet göstererek gelişmiş jet motorları, dijital uçuş sistemleri ve sürdürülebilir havacılık çözümleri sunuyor.”

İstanbul, Kocaeli, İzmir’de yaygın olarak faaliyet gösteren şirketin öne çıkan yetenek arayışları Akışkanlar Mekaniği, Kompozitler, Uzay Mühendisliği olarak öne çıkıyor. Şirket en çok  Tasarım Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Üretim Operatörü ilanlarını yayımlıyor.

6. AstraZeneca

6. AstraZeneca

İsveç merkezli Astra AB ve İngiltere merkezli Zeneca Group'un birleşmesiyle kurulan ve küresel çapta faaliyet gösteren bir farmakoloji şirketi olan AstraZeneca; onkoloji, kardiyovasküler, solunum ve immünoloji gibi birçok alanda ilaçlar geliştiriyor.”

Şirketin en çok faaliyet gösterdiği konumlar İstanbul, Ankara, İzmir. Satış Yöneticisi, Klinik Araştırma Görevlisi, Ürün Uzmanı şirketin en çok yayımladığı iş ilanları.

7. Roketsan

7. Roketsan

'Türkiye’de savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla kurulan Roketsan, roket ve füze sistemleri alanında uzmanlaşmış bir savunma sanayi şirketidir. Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara, hava ve deniz platformlarına yönelik güdümlü füze, roket ve savunma sistemleri üretiyor.'

Roketsan, Türkiye’de en çok Ankara, İstanbul, Bursa konumlarında faaliyet gösteriyor. En yaygın iş unvanları ise Tasarım Mühendisi, Mekanik Tasarım Mühendisi ve Sistem Mühendisi.

8. Doğan Online (DOL)

8. Doğan Online (DOL)

“E-ticaret, dijital yayıncılık, ödeme sistemleri ve internet hizmetleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren Doğan Online, 1999 yılında dijital dönüşüm kapsamında Doğan Holding bünyesinde kurulmuş olan bir teknoloji şirketidir.”

Hepsiburada ve Nesine gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran Doğan Online’ın en çok faaliyet gösterdiği konum İstanbul ve Ankara. Mühendislik, Kalite Güvencesi, Bilgi Teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketin en yaygın iş unvanları Yazılım Mühendisi, Mobil Uygulama Geliştirici, Yazılım Test Mühendisi.

9. Nokia

9. Nokia

Telekomünikasyon, bilgi teknolojisi ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Nokia, Türkiye’de en çok İstanbul ve Ankara kentlerinde aktif. En yaygın iş unvanları:Teknik Destek Mühendisi, İletişim Mühendisi, Yazılım Mühendisi.

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10. Etiya

10. Etiya

2004 yılında Türkiye’de kurulan ve yapay zeka destekli yazılım çözümleri geliştiren küresel bir teknoloji şirketi olan Etiya, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun olarak faaliyet gösteriyor. En yaygın iş unvanları Yazılım Mühendisi, İş Analisti, Yazılım Kalite Güvencesi olarak açıklandı.

11. Abbott

11. Abbott

Tıbbi cihazlar, beslenme ürünleri, ilaç ve teşhis gibi alanlarda faaliyet gösteren bir Amerikan sağlık hizmetleri şirketidir. En yaygın iş unvanlar Satış Elemanı, Medikal Satış Temsilcisi, Hemşire.

12. EY

12. EY

Denetim, vergi, işlem ve iş danışmanlığı hizmetleri sunan küresel bir firma EY, İstanbul, Ankara ve İzmir'de faaliyet gösteriyor. En yaygın iş unvanları: Denetim Asistanı, Denetim Süpervizörü, Vergi Asistanı.

13. Siemens

13. Siemens

'Almanya menşeli Siemens; faaliyet gösterdiği endüstri, enerji, sağlık ve altyapı teknolojileri alanlarında akıllı fabrikalar, enerji verimliliği, ulaşım sistemleri ve medikal teknolojiler üzerinde çalışan küresel bir teknoloji şirketidir.'

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunluklu olarak faaliyet gösteren Siemens'in en yaygın iş unvanları Yazılım Mühendisi, Proje Müdürü, Satış Yöneticisidir.

14. Shell

14. Shell

'Tüm dünya genelinde enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olan Shell; petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve enerji altyapıları alanlarında çözümler geliştiriyor.'

Türkiye'den çok faaliyet gösterdiği konum İstanbul, Ankara, İzmir olarak sıralandı. Shell'in en çok yayımladığı iş ilanları Satış Elemanı, Müşteri Yöneticisi, Satış Yöneticisi.

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15. Türkiye İş Bankası

15. Türkiye İş Bankası

'1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası, hem bireysel müşterilere hem de kurumsal sektöre yönelik çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetler sunuyor.'

Şirketin en çok faaliyet gösterdiği kentler İstanbul, Ankara, İzmir. Ticari bankacılık, ekonomi alanında öne çıkan yetenekleri bulunan şirket en çok finans görevlisi, yazılım mühendisi, bankacı ilanlarını yayımlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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