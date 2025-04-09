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Mahfi Eğilmez BIST 100’deki Düşüşün Başladığı Anı “Çok İlginç” Sözleriyle Anlattı

Mahfi Eğilmez BIST 100’deki Düşüşün Başladığı Anı “Çok İlginç” Sözleriyle Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 16:21

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak ilan ettiği ancak dünya piyasalarında deprem etkisi yaratan 2 Nisan vergi kararlarının etkisi sürüyor. 

7 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk gününde ülkelerin borsaları yıllar sonra sert çöküşle açıldı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, Borsa İstanbul BIST 100’deki hareketliliği tablo paylaşarak anlattı. Eğilmez, BIST 100’de asıl düşüşün Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başladığına vurgu yaptı. 

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Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde "Borsalar yanıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde "Borsalar yanıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yazısında Trump'ın vergi kararlarını yazdı. Trump’ın ülkelere getirdiği vergi kararlarının ardından 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren dünya borsalarında ciddi düşüşler olduğunu dile getiren Eğilmez, “Başta önde gelen Amerikan şirketleri olmak üzere dünyada hisseleri borsalarda alım satım konusu olan pek çok şirket ciddi değer kaybına uğradı” dedi.

Eğilmez, dünya borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin olduğu bir tabloyu paylaştı.

Eğilmez, dünya borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin olduğu bir tabloyu paylaştı.

Eğilmez, yazısında 2 Nisan’dan bu yana borsalarda olan değişikliği tabloyla açıkladı: “2 Nisan’dan bu yana dünya borsa endeksleri yüzde 11 ile 13 arasında değer kaybı yaşamış. En ilginci ise en yüksek gümrük vergisi oranı uygulanacak olan Çin’in borsa endeksi Şangay Kompozit Endeksinin yüzde 5 değer kaybetmiş olması.”

BIST 100’deki hareketliliği “Çok ilginç” sözleriyle yorumlayan Mahfi Eğilmez, Borsa İstanbul’da asıl düşüşün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başladığını vurguladı. 

Eğilmez’in yorumu şöyle oldu:

“Bizim borsa asıl değer kaybını Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararından sonra yaşamış. Diplomanın iptal edilmesi öncesinde 10.862 olan BIST 100 Endeksi, Trump yönetiminin kararları öncesinde yüzde 13,1 oranında değer kaybetmiş. Trump kararları sonrasındaki kayıp ise yok denecek kadar düşük.

Demek ki neymiş dış güçlerden önce iç güçler önemliymiş.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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