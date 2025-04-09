Mahfi Eğilmez BIST 100’deki Düşüşün Başladığı Anı “Çok İlginç” Sözleriyle Anlattı
Mahfi Eğilmez BIST 100’deki Düşüşün Başladığı Anı “Çok İlginç” Sözleriyle Anlattı
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak ilan ettiği ancak dünya piyasalarında deprem etkisi yaratan 2 Nisan vergi kararlarının etkisi sürüyor.
7 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk gününde ülkelerin borsaları yıllar sonra sert çöküşle açıldı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, Borsa İstanbul BIST 100’deki hareketliliği tablo paylaşarak anlattı. Eğilmez, BIST 100’de asıl düşüşün Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başladığına vurgu yaptı.
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Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde "Borsalar yanıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
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Eğilmez, dünya borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin olduğu bir tabloyu paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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