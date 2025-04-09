Mahfi Eğilmez BIST 100’deki Düşüşün Başladığı Anı “Çok İlginç” Sözleriyle Anlattı

Eğilmez, yazısında 2 Nisan’dan bu yana borsalarda olan değişikliği tabloyla açıkladı: “2 Nisan’dan bu yana dünya borsa endeksleri yüzde 11 ile 13 arasında değer kaybı yaşamış. En ilginci ise en yüksek gümrük vergisi oranı uygulanacak olan Çin’in borsa endeksi Şangay Kompozit Endeksinin yüzde 5 değer kaybetmiş olması.”

BIST 100’deki hareketliliği “Çok ilginç” sözleriyle yorumlayan Mahfi Eğilmez, Borsa İstanbul’da asıl düşüşün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başladığını vurguladı.

Eğilmez’in yorumu şöyle oldu:

“Bizim borsa asıl değer kaybını Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararından sonra yaşamış. Diplomanın iptal edilmesi öncesinde 10.862 olan BIST 100 Endeksi, Trump yönetiminin kararları öncesinde yüzde 13,1 oranında değer kaybetmiş. Trump kararları sonrasındaki kayıp ise yok denecek kadar düşük.

Demek ki neymiş dış güçlerden önce iç güçler önemliymiş.”

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