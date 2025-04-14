2008 Krizini Bilen Milyarder Ekonomist Dünyanın Beklediği Yeni Tehlikeyi Açıkladı

Ray Dalio, Trump’ın gümrük vergisi kararlarının küresel ekonomiyi tehdit etmesinden endişe duyduğunu belirterek “Şu anda bir karar verme noktasındayız ve resesyona* çok yakınız” dedi.

Dalio, ABD’nin artan borcu ve yükselen dünya güçlerinin uluslararası ekonomik yapıyı çökertmesinden endişe duyduğunun altını çizdi.

Öte yandan Trump’ın kararlarının küresel çatışma yaratan yıkıcı kararlar olduğunu dile getiren Dalio, “Büyük ölçüde Amerikan dünya düzeni türü bir şey olan çok taraflılıktan, büyük çatışmaların yaşandığı tek taraflı bir dünya düzenine geçiyoruz” dedi.

*Resesyon ya da durgunluk, ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüş olduğunda ortaya çıkan bir iş döngüsü daralmasıdır.