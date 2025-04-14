2008 Krizini Bilen Milyarder Ekonomist Dünyanın Beklediği Yeni Tehlikeyi Açıkladı
2008 krizini öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist ve milyarder Ray Dalio, Donald Trump’ın gümrük vergisi kararlarının ardından dünyanın beklediği yeni senaryoyu açıkladı. “Şu an bir karar verme noktasındayız” diyen Dalio, Trump’ın vergi kararlarının küresel ekonomiyi büyük ölçüde tehdit ettiğini belirtti.
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ABD'li milyarder ekonomistten Trump'ın kararları sonrası dünyayı bekleyen tehlike tahmini.
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"Şu anda bir karar verme noktasındayız..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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