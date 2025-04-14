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2008 Krizini Bilen Milyarder Ekonomist Dünyanın Beklediği Yeni Tehlikeyi Açıkladı

2008 Krizini Bilen Milyarder Ekonomist Dünyanın Beklediği Yeni Tehlikeyi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 14:42

2008 krizini öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist ve milyarder Ray Dalio, Donald Trump’ın gümrük vergisi kararlarının ardından dünyanın beklediği yeni senaryoyu açıkladı. “Şu an bir karar verme noktasındayız” diyen Dalio, Trump’ın vergi kararlarının küresel ekonomiyi büyük ölçüde tehdit ettiğini belirtti.

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ABD'li milyarder ekonomistten Trump'ın kararları sonrası dünyayı bekleyen tehlike tahmini.

ABD'li milyarder ekonomistten Trump'ın kararları sonrası dünyayı bekleyen tehlike tahmini.

1975 yılından bu yana faaliyet gösteren ve en büyük Amerikan yatırım yönetimi firması olan Bridgewater Associates’in baş sorumlusu milyarder ekonomist Raymond Thomas Dalio (Ray Dalio), dünyanın beklediği yeni ekonomik tehlikeyi açıkladı. 

Forbes listesine göre Ray Dalio dünyanın en zengin 165’inci kişisi. Toplam serveti 14 milyar dolar olan Ray Dalio, 2008 küresel mali krizini öngörmesiyle tanınıyor. Ray Dalio şimdi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergisi kararlarına dair yorumlarda bulundu.

"Şu anda bir karar verme noktasındayız..."

"Şu anda bir karar verme noktasındayız..."

Ray Dalio, Trump’ın gümrük vergisi kararlarının küresel ekonomiyi tehdit etmesinden endişe duyduğunu belirterek “Şu anda bir karar verme noktasındayız ve resesyona* çok yakınız” dedi. 

Dalio, ABD’nin artan borcu ve yükselen dünya güçlerinin uluslararası ekonomik yapıyı çökertmesinden endişe duyduğunun altını çizdi. 

Öte yandan Trump’ın kararlarının küresel çatışma yaratan yıkıcı kararlar olduğunu dile getiren Dalio, “Büyük ölçüde Amerikan dünya düzeni türü bir şey olan çok taraflılıktan, büyük çatışmaların yaşandığı tek taraflı bir dünya düzenine geçiyoruz” dedi. 

*Resesyon ya da durgunluk, ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüş olduğunda ortaya çıkan bir iş döngüsü daralmasıdır. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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