Goldman Sachs Altın Tahminini Yükseltti: Mahfi Eğilmez Türkiye’de Altına Hücumun Nedenini Açıkladı

Eğilmez’in internet sitesinde yayımladığı yazıda altın analizi yer aldı. Eğilmez, dünyada ons altının 2025 başında 2.606 dolar olduğunu üç buçuk ayda yüzde 24 değer kazandığını ifade etti.

Türkiye’de ise 2025 yılının başlarında gram altın fiyatının 2 bin 960 TL olduğunu vurgulayan Eğilmez, bugün gramın 3 bin 960 TL olduğunu kaydetti. Üç buçuk ayda Türkiye’de gram altının yüzde 34 değer kazandığını belirten Eğilmez, “Buna göre Türk altın yatırımcısı mesela Amerikalı altın yatırımcısına göre 10 puan daha yüksek getiri elde etmiş” dedi.

Eğilmez bunun nedeni olarak USD/TL kurunun yılbaşından bu yana TL aleyhine yüzde 7,5 düşmesi olarak açıkladı.

Eğilmez’in yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Amerikalı altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanırken Türk altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanmaya ek olarak Türk Lirası değer kaybettiğinde ek olarak kazanıyor.

Altının değer kazandığı dönemler belirsizliklerin arttığı dönemler. Dünyada belirsizlikler ne kadar artmışsa altına dönüş o kadar artıyor ve sonuçta altına talep arttığı için de altın fiyatları yükseliyor.

2025 yılı belirsizliklerin azalacağı bir dönem olacağı tahmin edilirken tam tersi gelişmelerle başladı.

İkinci çeyreğin belirsizlik endeksi muhtemelen daha da yüksek çıkacak. Bu yaklaşımlar altına olan talebi ve dolayısıyla altın fiyatlarını yükseltiyor.”

Peki Türkiye’de durum ne? Eğilmez, Türkiye’de altına olan talebi ise şu sözlerle anlattı:

“Türkiye, dünyadaki risk artışlarından ayrıca kendi risklerini de sürekli artıran bir ekonomi. O nedenle Türkiye’nin belirsizlikleri ve riskleri artıyor bu da altına talebi artırıyor.

Türkiye’de altına dönük talebin eski hızıyla devam etmiyor görünmesinin yanıltıcı olduğunu vurgulamamız gerekiyor.

Ödemeler dengesinde yer alan net hata ve noksan kalemi verileri Türkiye’ye kaçak yollarla altın girdiğini ve bunun parasının dışarıya yine kaçak yollarla çıkarıldığı yönünde emareler veriyor.

Türkiye ile ilgili henüz bir siyasal yumuşama ortamı oluşmadığı için altın talebinde düşüş bekleyecek bir ortam henüz oluşmuş görünmüyor.”

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