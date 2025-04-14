Goldman Sachs Altın Tahminini Yükseltti: Mahfi Eğilmez Türkiye’de Altına Hücumun Nedenini Açıkladı
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi. Banka, tahminini 400 dolara yükseltti. Böylece Goldman Sachs ons başında 3 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltmiş oldu.
Ekonomist Mahfi Eğilmez ise “Altına hücum” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Türkiye’de gram altının üç buçuk ayda yüzde 34 değer kazandığını belirterek, altına hücumun nedenlerini yazdı.
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Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, gram altındaki yükselişin nedenlerini yazdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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