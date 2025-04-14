onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Goldman Sachs Altın Tahminini Yükseltti: Mahfi Eğilmez Türkiye’de Altına Hücumun Nedenini Açıkladı

Goldman Sachs Altın Tahminini Yükseltti: Mahfi Eğilmez Türkiye’de Altına Hücumun Nedenini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 10:54

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi. Banka, tahminini 400 dolara yükseltti. Böylece Goldman Sachs ons başında 3 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltmiş oldu. 

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise “Altına hücum” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Türkiye’de gram altının üç buçuk ayda yüzde 34 değer kazandığını belirterek, altına hücumun nedenlerini yazdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi.

Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini açıklamasının ardından ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ons altın 3 bin 246 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Ek gümrük vergileri piyasaları derinden etkilerken ABD’li banka Goldman Sachs yıl sonu ons altın tahminini yeniledi. 

Goldman Sachs analistleri, ons altın fiyatı tahminlerini 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti. ABD’li banka, altının işlem göreceği bandın ise maksimum 3 bin 950 dolarak gördüğünü belirtti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, gram altındaki yükselişin nedenlerini yazdı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, gram altındaki yükselişin nedenlerini yazdı.

Eğilmez’in internet sitesinde yayımladığı yazıda altın analizi yer aldı. Eğilmez, dünyada ons altının 2025 başında 2.606 dolar olduğunu üç buçuk ayda yüzde 24 değer kazandığını ifade etti. 

Türkiye’de ise 2025 yılının başlarında gram altın fiyatının 2 bin 960 TL olduğunu vurgulayan Eğilmez, bugün gramın 3 bin 960 TL olduğunu kaydetti. Üç buçuk ayda Türkiye’de gram altının yüzde 34 değer kazandığını belirten Eğilmez, “Buna göre Türk altın yatırımcısı mesela Amerikalı altın yatırımcısına göre 10 puan daha yüksek getiri elde etmiş” dedi. 

Eğilmez bunun nedeni olarak USD/TL kurunun yılbaşından bu yana TL aleyhine yüzde 7,5 düşmesi olarak açıkladı. 

Eğilmez’in yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Amerikalı altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanırken Türk altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanmaya ek olarak Türk Lirası değer kaybettiğinde ek olarak kazanıyor.

Altının değer kazandığı dönemler belirsizliklerin arttığı dönemler. Dünyada belirsizlikler ne kadar artmışsa altına dönüş o kadar artıyor ve sonuçta altına talep arttığı için de altın fiyatları yükseliyor.

2025 yılı belirsizliklerin azalacağı bir dönem olacağı tahmin edilirken tam tersi gelişmelerle başladı. 

İkinci çeyreğin belirsizlik endeksi muhtemelen daha da yüksek çıkacak. Bu yaklaşımlar altına olan talebi ve dolayısıyla altın fiyatlarını yükseltiyor.”

Peki Türkiye’de durum ne? Eğilmez, Türkiye’de altına olan talebi ise şu sözlerle anlattı:

“Türkiye, dünyadaki risk artışlarından ayrıca kendi risklerini de sürekli artıran bir ekonomi. O nedenle Türkiye’nin belirsizlikleri ve riskleri artıyor bu da altına talebi artırıyor.

Türkiye’de altına dönük talebin eski hızıyla devam etmiyor görünmesinin yanıltıcı olduğunu vurgulamamız gerekiyor.

Ödemeler dengesinde yer alan net hata ve noksan kalemi verileri Türkiye’ye kaçak yollarla altın girdiğini ve bunun parasının dışarıya yine kaçak yollarla çıkarıldığı yönünde emareler veriyor.

Türkiye ile ilgili henüz bir siyasal yumuşama ortamı oluşmadığı için altın talebinde düşüş bekleyecek bir ortam henüz oluşmuş görünmüyor.”

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın