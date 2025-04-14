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Bill Gates’in Bodrum’da Tatil Yaptığı Ultra Lükslüğüyle Ağızları Açık Bırakan Yatı Satılığa Çıkarıldı

Bill Gates’in Bodrum’da Tatil Yaptığı Ultra Lükslüğüyle Ağızları Açık Bırakan Yatı Satılığa Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 12:51

“Şimdiye kadar inşa edilen en muhteşem yat” olarak tanımlanan Bill Gates’in ultra lüks yatı satılığa çıkarıldı. Bill Gates, ağızları açık bırakacak kadar lüks olan bir bu yatıyla Bodrum sularında tatil yapmıştı. 

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“Şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat” olduğunu biz değil uzmanlar söylüyor…

“Şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat” olduğunu biz değil uzmanlar söylüyor…

Bill Gates’in “Breakthrough” adını verdiği ultra lüks yatı satışa çıktı. Edmiston’ın CEO’su Jamie Edmiston’a göre bu yat “Şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat.”

Bill Gates’in 2021 yılında yaptırdığı bu yat 188 metre uzunluğunda. Değeri ise 645 milyon dolar. Üstelik bu muhteşem yat Türkiye suları da görmüş durumda. Bodrum Olay gazetesinin haberine göre Bill Gates ve ailesi üç yıl önce bu yatla Bodrum, Didim ve Gökova koylarında tatil yaptı. 

Ultra lüks yatın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Luxury Launches’a göre Kanadalı milyarder Patrick Dovizzi’nin yatı alacağı iddia ediliyor.

Dünyanın en zengin 13'üncü kişisi.

Dünyanın en zengin 13'üncü kişisi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Forbes milyarderler listesine göre dünyanın en zengin 13’üncü ismi. Bill Gates’in güncel serveti 108 milyar dolar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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