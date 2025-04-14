Bill Gates’in Bodrum’da Tatil Yaptığı Ultra Lükslüğüyle Ağızları Açık Bırakan Yatı Satılığa Çıkarıldı
“Şimdiye kadar inşa edilen en muhteşem yat” olarak tanımlanan Bill Gates’in ultra lüks yatı satılığa çıkarıldı. Bill Gates, ağızları açık bırakacak kadar lüks olan bir bu yatıyla Bodrum sularında tatil yapmıştı.
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“Şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat” olduğunu biz değil uzmanlar söylüyor…
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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