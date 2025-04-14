Bill Gates’in Bodrum’da Tatil Yaptığı Ultra Lükslüğüyle Ağızları Açık Bırakan Yatı Satılığa Çıkarıldı

Bill Gates’in “Breakthrough” adını verdiği ultra lüks yatı satışa çıktı. Edmiston’ın CEO’su Jamie Edmiston’a göre bu yat “Şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat.”

Bill Gates’in 2021 yılında yaptırdığı bu yat 188 metre uzunluğunda. Değeri ise 645 milyon dolar. Üstelik bu muhteşem yat Türkiye suları da görmüş durumda. Bodrum Olay gazetesinin haberine göre Bill Gates ve ailesi üç yıl önce bu yatla Bodrum, Didim ve Gökova koylarında tatil yaptı.

Ultra lüks yatın yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Luxury Launches’a göre Kanadalı milyarder Patrick Dovizzi’nin yatı alacağı iddia ediliyor.