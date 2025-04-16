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Merkez Bankasının Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Ülke Tarihinin En Büyük Döviz Müdahalesi Oldu

Merkez Bankasının Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Ülke Tarihinin En Büyük Döviz Müdahalesi Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 10:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından piyasalar da adeta deprem olmuştu. Merkez Bankası'nın 19 Mart-21 Mart arasında 25 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü. Dövize müdahalesi devam ediyor mu diye merak edilirken Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

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İmamoğlu hakkında verilen kararların ardından Merkez Bankası'ndaki hareketlilik devam ediyor.

İmamoğlu hakkında verilen kararların ardından Merkez Bankası'ndaki hareketlilik devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının yankısı sürüyor. Bu karara piyasalar sert tepki göstermişti. Öyle ki İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildiği iddia edilirken 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar, 21 Mart Cuma günü ise 12 milyar dolar satıldığı ileri sürüldü. Toplam satış miktarının ise 25 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü.

"Ülke tarihinin en büyük döviz müdahalesi oldu."

"Ülke tarihinin en büyük döviz müdahalesi oldu."
twitter.com

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından bir açıklama yaptı ve bir grafik paylaştı. Kara, 'Son dört haftada çeşitli kanallardan döviz piyasasına yapılan net müdahale 50 milyar dolara yaklaştı (NDF dahil). Ülke tarihinin en büyük döviz müdahalesi oldu. Son günlerde ise piyasa yatışmış görünüyor' dedi.

Kara'nın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇

Kara'nın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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'KARNE KIRIKLARLA DOLU, SINIFTA KALDILAR !

* Dört haftada 50 milyar $'lık döviz piyasasına müdahale,

* 2025 yılı ilk üç ayda 711 milyar TL'lik bütçe açığı,

* 2023-2024 yıllarında MB 1,518 Trilyon TL KKM zararı etmiş,

* Lise-üniversite gençliği dahil, milyonlarca insanı hoyratlıklarıyla sokağa döktüler.

BECEREMİYORSUNUZ, YANİ ARTIK YÖNETEMİYORSUNUZ !'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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