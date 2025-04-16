Merkez Bankasının Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Ülke Tarihinin En Büyük Döviz Müdahalesi Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından piyasalar da adeta deprem olmuştu. Merkez Bankası'nın 19 Mart-21 Mart arasında 25 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü. Dövize müdahalesi devam ediyor mu diye merak edilirken Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.
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İmamoğlu hakkında verilen kararların ardından Merkez Bankası'ndaki hareketlilik devam ediyor.
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"Ülke tarihinin en büyük döviz müdahalesi oldu."
Kara'nın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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