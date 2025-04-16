Merkez Bankasının Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Ülke Tarihinin En Büyük Döviz Müdahalesi Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının yankısı sürüyor. Bu karara piyasalar sert tepki göstermişti. Öyle ki İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildiği iddia edilirken 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar, 21 Mart Cuma günü ise 12 milyar dolar satıldığı ileri sürüldü. Toplam satış miktarının ise 25 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü.