136 Yaşında, 250 Torunu Var: Batmanlı Reşit'in Uzun Yaşamasının Sırrı Sevdiği Kızın Bedduasını Almak

Mehmet Reşit Ak, uzun yaşamasının nedeni bedduasını aldığı sevdiği kız Rağda'ya bağladı. Ak, Rağda’nın neden bedduasını aldığını şu sözlerle anlattı:

“Onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu.

Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu.”

Öte yandan Ak, uzun yaşamasının bir diğer sırrının ise organik beslenmek, temiz hava ve temiz su olduğunu vurguladı.