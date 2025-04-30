onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
136 Yaşında, 250 Torunu Var: Batmanlı Reşit'in Uzun Yaşamasının Sırrı Sevdiği Kızın Bedduasını Almak

136 Yaşında, 250 Torunu Var: Batmanlı Reşit'in Uzun Yaşamasının Sırrı Sevdiği Kızın Bedduasını Almak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 15:12

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan Mehmet Reşit Ak, iddiaya göre 136 yaşında. Üç defa evlenen Ak'ın 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var. Batmanlı Reşit, sevdiği kızın bedduasını alarak çok yaşadığını söyledi ve ekledi: 'Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Atatürk bizi çağırdı. Birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık."

"Atatürk bizi çağırdı. Birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık."

Batman'ın Geçitaltı köyünde yaşayan 136 yaşındaki Mehmet Reşit Ak, Atatürk'ü daima gördüğünü ve birlikte savaştığını söyledi. Ak, 'Bir defasında bizi çağırdı ve onunla birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık. Bizi alıp mağara çarpışmasına götürdü. Oraya gittiğimizde Yunanlar orayı tutmuştu. Onlarla çarpışarak kaçmalarını sağladık. Hepsini denizlere döktük,' dedi.

“Bazen ölmeyi çok istiyorum.”

“Bazen ölmeyi çok istiyorum.”

Hayatta hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını dile getiren Ak, “Bazen ölmeyi çok istiyorum. Diyorum hemen ölsem daha iyi olur. Bazen de hayatın tatlı olduğu aklıma gelir ve yaşamak istiyorum' dedi.

70 yaşındaki oğlu Hamdi Ak ise “Babam 3 defa evlendi. 28 çocuğu ve 250 torunu var. Ben 3. sıradaki oğluyum. 70 yaşındayım. Benim de 40'ın üzerinde torunum var' diye konuştu.

“Sevdiğim kızın bedduası yüzünden ölmedim hâlâ yaşıyorum.”

“Sevdiğim kızın bedduası yüzünden ölmedim hâlâ yaşıyorum.”

Mehmet Reşit Ak, uzun yaşamasının nedeni bedduasını aldığı sevdiği kız Rağda'ya bağladı. Ak, Rağda’nın neden bedduasını aldığını şu sözlerle anlattı:

“Onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu.

Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu.”

Öte yandan Ak, uzun yaşamasının bir diğer sırrının ise organik beslenmek, temiz hava ve temiz su olduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın