136 Yaşında, 250 Torunu Var: Batmanlı Reşit'in Uzun Yaşamasının Sırrı Sevdiği Kızın Bedduasını Almak
Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan Mehmet Reşit Ak, iddiaya göre 136 yaşında. Üç defa evlenen Ak'ın 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var. Batmanlı Reşit, sevdiği kızın bedduasını alarak çok yaşadığını söyledi ve ekledi: 'Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum.'
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"Atatürk bizi çağırdı. Birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık."
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“Bazen ölmeyi çok istiyorum.”
“Sevdiğim kızın bedduası yüzünden ölmedim hâlâ yaşıyorum.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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