onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafik Tartışması Hayatından Etti! Muhammed Emin’in Acılı Ailesi Adalet Çağrısı Yaptı

Trafik Tartışması Hayatından Etti! Muhammed Emin’in Acılı Ailesi Adalet Çağrısı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 13:37

İstanbul Beşiktaş’ta 27 yaşındaki Muhammed Emin Aydoğdu, motosikletiyle caddede ilerlerken otomobil sürücüsü 21 yaşında Mustafa Emir K. İle tartıştı. Tartışma sırasında dengesini kaybedip düşen Aydoğdu kaldırıma savrulmasının ardından ağır yaralandı. Aydoğdu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken acılı aile adalet çağrısı yaptı. Muhammed Emin Aydoğdu’nun kardeşi Ayaz Aydoğdu, “1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi. Elli ambulansa yol veren kişidir kendisi, bir ambulans oraya gelip kendisine yardım edemedi” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhammed Emin Aydoğdu’nun hayatını trafik tartışması aldı.

Muhammed Emin Aydoğdu’nun hayatını trafik tartışması aldı.

Olay 22 Nisan Salı günü meydana geldi. Motosikletiyle caddede ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. İle tartıştı. Tartışma seyir halinde devam ederken dengesini kaybeden Aydodğu, kaldırıma savruldu. Ağır yaralanan Aydoğdu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydoğdu’nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muhammed Emin Aydoğdu’nun kardeşi Ayaz Aydoğdu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Muhammed Emin Aydoğdu’nun kardeşi Ayaz Aydoğdu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Aydoğdu, paylaşımında şunları dedi:

'Bugün hayatımı sonsuza kadar değiştiren bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum.

22 Nisan 2025 günü, abim Muhammed Emin Aydoğdu, İstanbul Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeyken bir araç sürücüsüyle trafikte tartışmaya girdi.

Yol dar, virajlı ve eğimliydi. Psikolojik baskı altında kalan abim dikkatini kaybederek motosikletiyle kaldırıma çarptı ve ağır şekilde düştü.

Olay 15:15 sularında gerçekleşti.

Abimin telefonu kırıldığı için olay yerindeki vatandaşlar 15:19’da beni aradı.

'Hayati tehlikesi yok' dediler ve abimi telefona verdiler.

Bana söylediği son söz şuydu:

'Ayaz… çok kötü düştüm Ayaz…'

O sırada şehir dışındaydım, uçağa binmek üzereydim.

Yanında olamadım…

Arkadaşlarımız olay yerine ulaştı ama ambulans tam 1 saat 9 dakika boyunca gelmedi.

Sonunda başka bir ambulans durdurularak hastaneye kaldırıldı.

Ne yazık ki abim hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

O gün aileme gülerek “Ufak bir kaza oldu, iyiyiz” demeyi planlarken, uçaktayken abimin ölüm haberini aldım.

Şu anda elimizde olay yeri fotoğrafları, ifade ve kaza tutanağı var.

Ama kazaya dair doğrudan bir kamera kaydımız bulunmuyor.

O saatte olay yerinden geçen bir araç kamerası kaydı varsa, bizimle iletişime geçilmesini rica ediyoruz.

Adalet arıyoruz.

Bu sadece bir trafik kazası değil; ihmallerin, dikkatsizliklerin ve sistematik suskunlukların bir hayatı nasıl yok ettiğinin acı gerçeğidir.

Seni asla unutmayacağız Canım Abim…'

Kaynak

“Yaklaşık 1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi."

“Yaklaşık 1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi."

Ağabeyinin ölümünün ardından adalet çağrısı yapan Ayaz Aydoğdu ise ambulansın olay yerine gelmediğini iddia etti. 

Aydoğdu, “Yaklaşık 1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi. Yoldan geçen bir ambulansın oraya gelmesiyle yola çıktığını biliyoruz. Ambulansa biniyor oradaki ambulans 10 dakika içinde hastaneye varıyor. Onu bile geç getiriyor.Polisler 1,5 - 2 saat boyunca telsizlerle yardımda bulunuyorlar ambulansın ise Üsküdar'dan geleceği söyleniyor. Abim yaklaşık 10 yıldan beri kıyafetleriyle düzgün bir şekilde motosiklet kullanan birisidir. Elli ambulansa yol veren kişidir kendisi, bir ambulans oraya gelip kendisine yardım edemedi” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın