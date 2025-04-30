Trafik Tartışması Hayatından Etti! Muhammed Emin’in Acılı Ailesi Adalet Çağrısı Yaptı

Aydoğdu, paylaşımında şunları dedi:

'Bugün hayatımı sonsuza kadar değiştiren bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum.

22 Nisan 2025 günü, abim Muhammed Emin Aydoğdu, İstanbul Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeyken bir araç sürücüsüyle trafikte tartışmaya girdi.

Yol dar, virajlı ve eğimliydi. Psikolojik baskı altında kalan abim dikkatini kaybederek motosikletiyle kaldırıma çarptı ve ağır şekilde düştü.

Olay 15:15 sularında gerçekleşti.

Abimin telefonu kırıldığı için olay yerindeki vatandaşlar 15:19’da beni aradı.

'Hayati tehlikesi yok' dediler ve abimi telefona verdiler.

Bana söylediği son söz şuydu:

'Ayaz… çok kötü düştüm Ayaz…'

O sırada şehir dışındaydım, uçağa binmek üzereydim.

Yanında olamadım…

Arkadaşlarımız olay yerine ulaştı ama ambulans tam 1 saat 9 dakika boyunca gelmedi.

Sonunda başka bir ambulans durdurularak hastaneye kaldırıldı.

Ne yazık ki abim hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

O gün aileme gülerek “Ufak bir kaza oldu, iyiyiz” demeyi planlarken, uçaktayken abimin ölüm haberini aldım.

Şu anda elimizde olay yeri fotoğrafları, ifade ve kaza tutanağı var.

Ama kazaya dair doğrudan bir kamera kaydımız bulunmuyor.

O saatte olay yerinden geçen bir araç kamerası kaydı varsa, bizimle iletişime geçilmesini rica ediyoruz.

Adalet arıyoruz.

Bu sadece bir trafik kazası değil; ihmallerin, dikkatsizliklerin ve sistematik suskunlukların bir hayatı nasıl yok ettiğinin acı gerçeğidir.

Seni asla unutmayacağız Canım Abim…'

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