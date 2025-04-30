Trafik Tartışması Hayatından Etti! Muhammed Emin’in Acılı Ailesi Adalet Çağrısı Yaptı
İstanbul Beşiktaş’ta 27 yaşındaki Muhammed Emin Aydoğdu, motosikletiyle caddede ilerlerken otomobil sürücüsü 21 yaşında Mustafa Emir K. İle tartıştı. Tartışma sırasında dengesini kaybedip düşen Aydoğdu kaldırıma savrulmasının ardından ağır yaralandı. Aydoğdu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken acılı aile adalet çağrısı yaptı. Muhammed Emin Aydoğdu’nun kardeşi Ayaz Aydoğdu, “1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi. Elli ambulansa yol veren kişidir kendisi, bir ambulans oraya gelip kendisine yardım edemedi” dedi.
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Muhammed Emin Aydoğdu’nun hayatını trafik tartışması aldı.
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Muhammed Emin Aydoğdu’nun kardeşi Ayaz Aydoğdu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
“Yaklaşık 1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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