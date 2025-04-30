Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası: Yeni Evleneceklere İndirim Yapacak 20 Markanın Tam Listesi!
Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları belli oldu. 20 marka evlenenlere yüzde 35’e varan özel indirimler yapacak. İndirim yapacak markalar da belli oldu. Yeni evlenenlere indirim yapacak markaların tam listesi!
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20 firma yeni evlenecek çiftlere özel indirim yapacak.
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Yeni evleneceklere indirim yapacak 20 markanın tam listesi!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Eskilerin bi lafı var “elin skiyle gerdeğe girilmez”
👍👍👏👏