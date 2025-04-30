Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası: Yeni Evleneceklere İndirim Yapacak 20 Markanın Tam Listesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Göktaş, 2025 Aile Yılı’na vurgu yaparak “İmzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak” dedi. Göktaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

'Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira

kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.'