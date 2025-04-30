onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası: Yeni Evleneceklere İndirim Yapacak 20 Markanın Tam Listesi!

Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası: Yeni Evleneceklere İndirim Yapacak 20 Markanın Tam Listesi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 12:29

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları belli oldu. 20 marka evlenenlere yüzde 35’e varan özel indirimler yapacak. İndirim yapacak markalar da belli oldu. Yeni evlenenlere indirim yapacak markaların tam listesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 firma yeni evlenecek çiftlere özel indirim yapacak.

20 firma yeni evlenecek çiftlere özel indirim yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Göktaş, 2025 Aile Yılı’na vurgu yaparak “İmzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak” dedi. Göktaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

'Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira

kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.'

Yeni evleneceklere indirim yapacak 20 markanın tam listesi!

Yeni evleneceklere indirim yapacak 20 markanın tam listesi!

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

e-Devlet'ten indirim kodu alınabilecek.

e-Devlet'ten indirim kodu alınabilecek.

Yeni evlenecek çiftlere destek veren firmalar mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirim oluşturacak. Göktaş, 'e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bulent Dogan

Eskilerin bi lafı var “elin skiyle gerdeğe girilmez”

futboltopu20

👍👍👏👏