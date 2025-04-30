Abdülkadir Selvi'den "Aman Özgür Özel Sakın Görmesin" Dedirtecek Yazı

'Çünkü Mansur Yavaş, Saraçhane’deki “pamuk şekeri” benzetmesi ile büyük yara almıştı. Usulüne uygun bir şekilde davet edilmediği için CHP’nin Yozgat mitingine katılmak yerine Manisa’da nikâh şahitliği yapmıştı. Ama potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak varlığını hissettiriyordu. Özgür Özel, onu tekrar oyuna dahil ederek Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlatmış oldu.

Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nu harcayacağını düşünüyordum da bu kadar erken olacağı benim bile aklıma gelmemişti.

Bu Özgür Özel’den korkulur.'