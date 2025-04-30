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Abdülkadir Selvi'den "Aman Özgür Özel Sakın Görmesin" Dedirtecek Yazı

Abdülkadir Selvi'den "Aman Özgür Özel Sakın Görmesin" Dedirtecek Yazı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 10:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” çağrısıyla il il dolaşıp İmamoğlu’na destek mitingleri düzenliyor. Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugün (30 Nisan Çarşamba) Hürriyet gazetesinde “Aman Özgür Özel sakın görmesin” dedirtecek bir yazı kaleme aldı. Selvi, o yazısına “İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü, sıra Yavaş’ta mı” başlığını attı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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"Özgür Özel itinayla cumhurbaşkanı adayları öğütülür moduna geçti."

"Özgür Özel itinayla cumhurbaşkanı adayları öğütülür moduna geçti."

Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Özel’in ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘devirdiğini’ iddia eden Selvi, “Onun da cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri’ye gömdü” ifadelerini kullandı. 

Selvi, sıranın şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a geldiğini ileri sürerken, “Özgür Özel değirmeninde itinayla cumhurbaşkanı adayları öğütülür moduna geçti. ‘Cumhurbaşkanı adayımız’ dediğinin siyasi ömrü kırk gün sürüyor. Bundan sonrasını Mansur Yavaş düşünsün” dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri’ye gömdü."

"Cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri’ye gömdü."

Selvi'nin yazısında yer alan ifadeler şöyle:

'Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun arkasından gözyaşları dökerek onun sırtından puan topladı. Sonra Kılıçdaroğlu’nu devirdi. Ekrem İmamoğlu’nun ise Silivri Cezaevi’ne girdiği günden bu yana yaptığı eylemlerle, CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle puan topladı ama önceki gün yaptığı açıklama ile onun da cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri’ye gömdü.'

"Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlatmış oldu."

"Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlatmış oldu."

'Çünkü Mansur Yavaş, Saraçhane’deki “pamuk şekeri” benzetmesi ile büyük yara almıştı. Usulüne uygun bir şekilde davet edilmediği için CHP’nin Yozgat mitingine katılmak yerine Manisa’da nikâh şahitliği yapmıştı. Ama potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak varlığını hissettiriyordu. Özgür Özel, onu tekrar oyuna dahil ederek Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlatmış oldu.

Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nu harcayacağını düşünüyordum da bu kadar erken olacağı benim bile aklıma gelmemişti.

Bu Özgür Özel’den korkulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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