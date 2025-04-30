Abdülkadir Selvi'den "Aman Özgür Özel Sakın Görmesin" Dedirtecek Yazı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” çağrısıyla il il dolaşıp İmamoğlu’na destek mitingleri düzenliyor. Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugün (30 Nisan Çarşamba) Hürriyet gazetesinde “Aman Özgür Özel sakın görmesin” dedirtecek bir yazı kaleme aldı. Selvi, o yazısına “İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü, sıra Yavaş’ta mı” başlığını attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Özgür Özel itinayla cumhurbaşkanı adayları öğütülür moduna geçti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri’ye gömdü."
"Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlatmış oldu."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın