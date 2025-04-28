İstanbul Depreminin Hasar Bilançosu Belli Oldu: Esenyurt İlk Sırada Yer Aldı

6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Vatandaş diken üstünde bulunurken 2 bin 187 konut hasar gördü. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) yapılan başvuruların 2 bin 62 adetini İstanbul oluşturdu. İstanbul’da DASK’a en çok başvuru yapan ilçe Esenyurt oldu.

Tekirdağ’da 61; Kocaeli ve Bursa’dan 28 konut hasar başvurusu yaptı. İncelemeler sonucunda konutların hafif hasarlı olduğu tespit edildi. DASK, hasar gören konutlar için ödeme yapmaya başladı.