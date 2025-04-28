İstanbul Depreminin Hasar Bilançosu Belli Oldu: Esenyurt İlk Sırada Yer Aldı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/ista...
İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürüyor. Büyük depremin ardından artçılar da devam ederken İstanbul depreminin bilançosu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre hasar gören 2 bin 187 adet konut DASK’a başvuru yaptı. Başvuru en çok Esenyurt’tan yapıldı.
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İstanbul’da meydana gelen depremde bazı konutlar da hasar aldı.
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Esenyurt, DASK'a en çok hasar başvurusu yapan ilçe oldu.
Marmara'da konutların sadece yüzde 36'sı deprem sigortalı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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