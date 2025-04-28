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İstanbul Depreminin Hasar Bilançosu Belli Oldu: Esenyurt İlk Sırada Yer Aldı

İstanbul Depreminin Hasar Bilançosu Belli Oldu: Esenyurt İlk Sırada Yer Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 12:00

İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürüyor. Büyük depremin ardından artçılar da devam ederken İstanbul depreminin bilançosu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre hasar gören 2 bin 187 adet konut DASK’a başvuru yaptı. Başvuru en çok Esenyurt’tan yapıldı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/ista...
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İstanbul’da meydana gelen depremde bazı konutlar da hasar aldı.

İstanbul’da meydana gelen depremde bazı konutlar da hasar aldı.

Deprem sigortacıları da harekete geçirdi. 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar başvurularında artış görüldü. Marmara Bölgesi’nde 6.8 milyon konutun 4.3 milyonunda; İstanbul’da ise Deprem sigortacıları da harekete geçirdi. 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar başvurularında artış görüldü. Marmara Bölgesi’nde 6.8 milyon konutun 4.3 milyonunda; İstanbul’da ise  4.1 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 2.5 milyonunda ise zorunlu deprem sigortası mevcut.

Esenyurt, DASK'a en çok hasar başvurusu yapan ilçe oldu.

Esenyurt, DASK'a en çok hasar başvurusu yapan ilçe oldu.

6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Vatandaş diken üstünde bulunurken 2 bin 187 konut hasar gördü. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) yapılan başvuruların 2 bin 62 adetini İstanbul oluşturdu. İstanbul’da DASK’a en çok başvuru yapan ilçe Esenyurt oldu.

Tekirdağ’da 61; Kocaeli ve Bursa’dan 28 konut hasar başvurusu yaptı. İncelemeler sonucunda konutların hafif hasarlı olduğu tespit edildi. DASK, hasar gören konutlar için ödeme yapmaya başladı.

Marmara'da konutların sadece yüzde 36'sı deprem sigortalı.

Marmara'da konutların sadece yüzde 36'sı deprem sigortalı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Marmara’da konut sigorta oranının yüzde 36 olduğunu ifade etti: 

“Türkiye genelindeki 20 milyon 32 adet konutun yaklaşık yüzde 35’lik büyük bir kısmı olan 6 milyon 840 bin adedi Marmara Bölgesinde. İstanbul’da ise konut sayısı 4 milyon 153 bin. Marmara Bölgesi’ndeki 6 milyon 840 bin konutun yüzde 36’lık bir kısmın 1 milyon 821 bin konutun ise DASK dışında isteğe bağlı deprem teminatı bulunuyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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