Otomobil Devleri Volvo ve Tesla’dan Türkiye Kararı
Kaynak: https://bigpara.hurriyet.com.tr/haber...
Otomobillerde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye. Ancak elektrikli araçlar için vergi teşviki uygulanıyor. Vergi teşvikiyle elektrikli otomobillere olan talep artırılmak amaçlanırken geçen günlerde yüzde 10 ÖTV dilimine giren Tesla Yeni Model Y, satışa sunulmasından dakikalar sonra tükenmişti. Hal böyle olunca da otomobil devleri Türkiye için kararlar almaya başladı. Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre Volvo, Belçika’daki fabrikasında üretilmeye başlanan elektrikli araç önceliğini Türkiye’ye verdiğini duyurdu. Benzer bir kararı da Tesla aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de elektrikli araca vergi teşviki uygulanıyor. Diğer otomobillerde vergi oranı yüzde 80.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volvo, Belçika’da fabrikasını iki ay Türkiye için çalıştıracak.
4 bin adet Tesla Yeni Model Y, anında tükendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın