onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Otomobil Devleri Volvo ve Tesla’dan Türkiye Kararı

Otomobil Devleri Volvo ve Tesla’dan Türkiye Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 11:28

Otomobillerde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye. Ancak elektrikli araçlar için vergi teşviki uygulanıyor. Vergi teşvikiyle elektrikli otomobillere olan talep artırılmak amaçlanırken geçen günlerde yüzde 10 ÖTV dilimine giren Tesla Yeni Model Y, satışa sunulmasından dakikalar sonra tükenmişti. Hal böyle olunca da otomobil devleri Türkiye için kararlar almaya başladı. Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre Volvo, Belçika’daki fabrikasında üretilmeye başlanan elektrikli araç önceliğini Türkiye’ye verdiğini duyurdu. Benzer bir kararı da Tesla aldı.

Kaynak: https://bigpara.hurriyet.com.tr/haber...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de elektrikli araca vergi teşviki uygulanıyor. Diğer otomobillerde vergi oranı yüzde 80.

Türkiye'de elektrikli araca vergi teşviki uygulanıyor. Diğer otomobillerde vergi oranı yüzde 80.

Türkiye, Avrupa’da araç satın alırken en fazla vergiyi ödeyen ülkelerin başında geliyor. En ucuz araçtan bile yüzde 80 ÖTV alınırken elektrikli araçlarda vergi teşviki rekabeti zorlayacak duruma geldi. Tesla, 25 Nisan Cuma günü Yeni Model Y modelini Türkiye’de satışa sundu. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli araçlar satışa sunulmasından dakikalar sonra tükendi. Elektrikli araç üreticileri için Türkiye öncelikli pazar konuma geldi. 

Vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi ve motor gücü 160 kW’yı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 ÖTV alınıyor. Benzinli, dizel ve hibrit otomobillerden uzun süredir en az yüzde 80 ÖTV alınıyor.

Volvo, Belçika’da fabrikasını iki ay Türkiye için çalıştıracak.

Volvo, Belçika’da fabrikasını iki ay Türkiye için çalıştıracak.

Volvo, Belçika’nın Ghent şehrindeki fabrikasında EX30 model yeni elektrikli otomobilini üretmeye başladı. Hürriyet’ten Yatlan Özgür Dil’in haberine göre Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, “Bu model sadece Türkiye pazarına özel 150 kW güce sahip motor seçeneği ile sunulacak. Türkiye, bu geçişte öncelikli pazarlar arasında yer alıyor. Ghent’teki tesisin ilk iki aylık kapasitesinin büyük bir kısmı bizim taleplerimiz için ayrıldı” dedi.

4 bin adet Tesla Yeni Model Y, anında tükendi.

4 bin adet Tesla Yeni Model Y, anında tükendi.

Tesla’nın geçen günlerde anında tükenen stoklarının ardından Tesla Türkiye yetkilileri Berlin’deki fabrikanın bir süre Türkiye için çalışacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Berlin, Yeni Model Y SR üretiminde önceliği Türkiye’ye verdi ve bugün çok sayıda araç envantere eklendi” denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın