Otomobil Devleri Volvo ve Tesla’dan Türkiye Kararı

Otomobillerde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye. Ancak elektrikli araçlar için vergi teşviki uygulanıyor. Vergi teşvikiyle elektrikli otomobillere olan talep artırılmak amaçlanırken geçen günlerde yüzde 10 ÖTV dilimine giren Tesla Yeni Model Y, satışa sunulmasından dakikalar sonra tükenmişti. Hal böyle olunca da otomobil devleri Türkiye için kararlar almaya başladı. Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre Volvo, Belçika’daki fabrikasında üretilmeye başlanan elektrikli araç önceliğini Türkiye’ye verdiğini duyurdu. Benzer bir kararı da Tesla aldı.