Türkiye’de En Çok Satılan İkinci El Otomobil Markaları Belli Oldu
Araç almak isteyen ancak ekonomik gerekçeleri göz önünde bulunduran vatandaşlar ikinci el araçlara talep gösteriyor. Sıfır otomobil almak hayal olurken ikinci el fiyatları da adeta sıfır otomobille yarışıyor. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, 2025 Ocak-Mart ayları arası Türkiye’de en çok satılan ikinci el otomobil markalarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci el pazarı can çekişiyor, otomobiller yaşlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye 2. el otomobil pazarı (2025 Ocak-Mart)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın