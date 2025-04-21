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Türkiye’de En Çok Satılan İkinci El Otomobil Markaları Belli Oldu

Türkiye’de En Çok Satılan İkinci El Otomobil Markaları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 17:30

Araç almak isteyen ancak ekonomik gerekçeleri göz önünde bulunduran vatandaşlar ikinci el araçlara talep gösteriyor. Sıfır otomobil almak hayal olurken ikinci el fiyatları da adeta sıfır otomobille yarışıyor. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, 2025 Ocak-Mart ayları arası Türkiye’de en çok satılan ikinci el otomobil markalarını paylaştı.

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İkinci el pazarı can çekişiyor, otomobiller yaşlanıyor.

İkinci el pazarı can çekişiyor, otomobiller yaşlanıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Gazete Pencere’de bugün yayımlanan köşesinde ikinci el otomobili kaleme aldı. İkinci elde satışların azaldığını ve araçların yaşlandığını söyleyen Özpeynirci, Ocak-Mart toplamında pazarın geçen yıla göre yüzde 3,40 küçüldüğünü belirtti. Türkiye’de ikinci el otomobilde araçların da yaşlandığı görülüyor. Özpeynirci yazısında “10 yaş ve üzeri araçlar, pazarda yüzde 57 paya ulaşmış durumda. Daha da çarpıcısı; satılan her 5 otomobilden yalnızca 1’i, 0-4 yaş aralığında. Geri kalanı yaşlı” ifadelerine yer verdi.

Kaynak

Öte yandan Özpeynirci 2025'in ilk üç ayının ikinci el otomobil verilerine dair bir tablo da paylaştı 👇

Türkiye 2. el otomobil pazarı (2025 Ocak-Mart)

Türkiye 2. el otomobil pazarı (2025 Ocak-Mart)

TOPLAM PAZAR – Satış: 1.627.399 | Payı: %100,00

1. RENAULT – Satış: 271.859 | Payı: %16,71

2. FIAT – Satış: 223.715 | Payı: %13,75

3. VOLKSWAGEN – Satış: 168.382 | Payı: %10,35

4. OPEL – Satış: 102.890 | Payı: %6,32

5. FORD – Satış: 93.678 | Payı: %5,76

6. HYUNDAI – Satış: 92.899 | Payı: %5,71

7. TOYOTA – Satış: 74.466 | Payı: %4,58

8. BMW – Satış: 72.994 | Payı: %4,49

9. PEUGEOT – Satış: 68.820 | Payı: %4,23

10. MERCEDES – Satış: 64.327 | Payı: %3,95

11. HONDA – Satış: 48.035 | Payı: %2,95

12. AUDI – Satış: 46.996 | Payı: %2,89

13. SKODA – Satış: 39.776 | Payı: %2,44

14. CITROEN – Satış: 39.614 | Payı: %2,43

15. DACIA – Satış: 36.867 | Payı: %2,27

16. NISSAN – Satış: 31.623 | Payı: %1,94

17. KIA – Satış: 23.581 | Payı: %1,45

18. SEAT – Satış: 23.167 | Payı: %1,42

19. VOLVO – Satış: 14.203 | Payı: %0,87

20. CHEVROLET – Satış: 12.515 | Payı: %0,77

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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