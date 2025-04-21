Türkiye’de En Çok Satılan İkinci El Otomobil Markaları Belli Oldu

Gazeteci Emre Özpeynirci, Gazete Pencere’de bugün yayımlanan köşesinde ikinci el otomobili kaleme aldı. İkinci elde satışların azaldığını ve araçların yaşlandığını söyleyen Özpeynirci, Ocak-Mart toplamında pazarın geçen yıla göre yüzde 3,40 küçüldüğünü belirtti. Türkiye’de ikinci el otomobilde araçların da yaşlandığı görülüyor. Özpeynirci yazısında “10 yaş ve üzeri araçlar, pazarda yüzde 57 paya ulaşmış durumda. Daha da çarpıcısı; satılan her 5 otomobilden yalnızca 1’i, 0-4 yaş aralığında. Geri kalanı yaşlı” ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan Özpeynirci 2025'in ilk üç ayının ikinci el otomobil verilerine dair bir tablo da paylaştı 👇