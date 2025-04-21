İslam Memiş Bu Hafta Altın Alacakları Uyardı: "Sürpriz Yaşanmazsa..."
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da ülkelere açıkladığı ek vergi kararlarıyla birlikte rekor kıran ons altın yatırımcıların aklında pek çok soru işareti oluşturmuştu. Her zaman kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altına dair vatandaşlar 'Altın almalı mı?', 'Altın ne zaman alınır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Para ve finans yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş, X hesabından bu hafta altın alacakları uyardı.
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Altın 21 Nisan 2025 Pazartesi gününe yükselişle başladı.
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İslam Memiş bu hafta altın alacakları uyardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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