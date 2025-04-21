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İslam Memiş Bu Hafta Altın Alacakları Uyardı: "Sürpriz Yaşanmazsa..."

İslam Memiş Bu Hafta Altın Alacakları Uyardı: "Sürpriz Yaşanmazsa..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 12:36

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da ülkelere açıkladığı ek vergi kararlarıyla birlikte rekor kıran ons altın yatırımcıların aklında pek çok soru işareti oluşturmuştu. Her zaman kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altına dair vatandaşlar 'Altın almalı mı?', 'Altın ne zaman alınır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Para ve finans yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş, X hesabından bu hafta altın alacakları uyardı.

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Altın 21 Nisan 2025 Pazartesi gününe yükselişle başladı.

Altın 21 Nisan 2025 Pazartesi gününe yükselişle başladı.

Ons Altın haftanın ilk gününe 3 bin 392 dolardan başladı. Gram altın 4 bin 163 TL olurken çeyrek altın 6 bin 807 TL'den, Cumhuriyet altını ise 27 bin 147 TL’den işlem gördü. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşı, jeopolitik gerilimler, Türkiye iç siyasetinde yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkileyen unsurlardan biri. 

Trump’ın ek gümrük vergi kararlarının ardından Ons Altın rekor kırmış ancak yatırımcıların “Altın almak mantıklı mı?” sorusu doğmuştu. 

Para ve finans analisti İslam Memiş, altındaki yükselişi ‘balon fiyat’ olarak nitelendirmişti. Trump’ın açıklamalarının ardından ons altına baskı geldiğini söyleyen Memiş, düşüş öngörüsünde bulunmuştu. Peki altın almak mantıklı mı? Altın ne zaman alınır? İslam Memiş, X hesabından bir paylaşım yaptı.

İslam Memiş bu hafta altın alacakları uyardı.

İslam Memiş bu hafta altın alacakları uyardı.

X hesabından paylaşım yapan İslam Memiş, yatırımcıları ve altın almak isteyenleri uyardı. Memiş, şunları dedi:

Geçen hafta “Son iki haftaya kıyasla sakin bir hafta geçireceğiz” demiştim. Bu hafta için de “İyi bir hafta geçireceğiz” derim. Dışarda ve içerde önemli bir veri akışı yok.

Sürpriz gerginlikler yaşanmazsa para piyasalarını iyi bir hafta bekliyor. Bu hafta da altın almayacağım.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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