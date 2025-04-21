Kaşarlı Pide, Kaşarlı Tost İsimleri Değişiyor! Bakanlıktan Yeni Düzenleme
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor. Bakanlık bu hileye karşı aldığı önlemleri genişletti. Pide, tost, sandviç… Bakanlık’tan yeni ‘peynir’ düzenlemesi geldi. Geçen yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliğine dair yeni kararlar alındı. NTV’de yer alan habere göre eritme peynirin kullanıldığı ürünler artık ‘kaşarlı’ ibaresiyle satılamayacak. İşte ayrıntılar…
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Kaşarlı pide, kaşarlı tost isimleri değişiyor. Eğer içinde kaşar peyniri yoksa bu ismi kullanamayacaklar.
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Baklava da bu uygulamadan etkilendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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