Kaşarlı Pide, Kaşarlı Tost İsimleri Değişiyor! Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerden biri de baklava. Fıstıklı, cevizli diye bildiğimiz pek çok baklavada aslında yer fıstığı kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Buna göre Bakanlığın düzenlemesinde baklavada yer fıstığı kullanıldıysa “fıstıklı” ibaresiyle halkı aldatamayacak. Yer fıstığı kullanılan baklava “yer fıstıklı” ifadesiyle satılacak.