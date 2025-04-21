onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kaşarlı Pide, Kaşarlı Tost İsimleri Değişiyor! Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Kaşarlı Pide, Kaşarlı Tost İsimleri Değişiyor! Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 11:30

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor. Bakanlık bu hileye karşı aldığı önlemleri genişletti. Pide, tost, sandviç… Bakanlık’tan yeni ‘peynir’ düzenlemesi geldi. Geçen yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliğine dair yeni kararlar alındı. NTV’de yer alan habere göre eritme peynirin kullanıldığı ürünler artık ‘kaşarlı’ ibaresiyle satılamayacak. İşte ayrıntılar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaşarlı pide, kaşarlı tost isimleri değişiyor. Eğer içinde kaşar peyniri yoksa bu ismi kullanamayacaklar.

Kaşarlı pide, kaşarlı tost isimleri değişiyor. Eğer içinde kaşar peyniri yoksa bu ismi kullanamayacaklar.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında vatandaşı yanıltan etiketler ve ürünlere yasak geliyor. 

Eğer bir ürünün içinde eritme peyniri kullanılmışsa o ‘kaşarlı’ ifadesiyle satılmayacak. Bunun yerine ‘eritme peynirli’ ifadesi yer alacak. 

“Kaşar peynirli” ibaresiyle satılan pek çok ürünün eritme peynirle yapıldığı bilinen bir gerçek. Bu uygulamayla kaşar peyniri kullanılmadıysa pideler, tostlar, sandviçler “Eritme peynirli pide”, “eritme peynirli tost”, “eritme peynirli sandviç” ibaresiyle satılacak.

Baklava da bu uygulamadan etkilendi.

Baklava da bu uygulamadan etkilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerden biri de baklava. Fıstıklı, cevizli diye bildiğimiz pek çok baklavada aslında yer fıstığı kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Buna göre Bakanlığın düzenlemesinde baklavada yer fıstığı kullanıldıysa “fıstıklı” ibaresiyle halkı aldatamayacak. Yer fıstığı kullanılan baklava “yer fıstıklı” ifadesiyle satılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın