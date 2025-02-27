Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşalar: Beyaz Peynir ve Zeytinyağının Paketinde Yazılanlar 'Yalan' Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellemeleri, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerini içeriyor. Bu güncellemeler, zeytinyağı iddiasıyla tohum yağı satışı yapan firmaları tek tek ifşa ederken, beş peynir markasının paket üzerindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni duyurduğu Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi...