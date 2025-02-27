Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşalar: Beyaz Peynir ve Zeytinyağının Paketinde Yazılanlar 'Yalan' Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşalar: Beyaz Peynir ve Zeytinyağının Paketinde Yazılanlar 'Yalan' Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellemeleri, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerini içeriyor. Bu güncellemeler, zeytinyağı iddiasıyla tohum yağı satışı yapan firmaları tek tek ifşa ederken, beş peynir markasının paket üzerindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni duyurduğu Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.
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Bakanlık, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini bir kez daha güncelledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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