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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşalar: Beyaz Peynir ve Zeytinyağının Paketinde Yazılanlar 'Yalan' Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşalar: Beyaz Peynir ve Zeytinyağının Paketinde Yazılanlar 'Yalan' Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2025 - 09:52

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellemeleri, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerini içeriyor. Bu güncellemeler, zeytinyağı iddiasıyla tohum yağı satışı yapan firmaları tek tek ifşa ederken, beş peynir markasının paket üzerindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. 

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni duyurduğu Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' olmak üzere iki ayrı liste ile kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bakanlık, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini bir kez daha güncelledi.

Bakanlık, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini bir kez daha güncelledi.

Zeytinyağına tohum yağı, peynirlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu belirlendi. Lokma, Zeki Kuloğlu, Tarım Dünyası, Boyacıoğulları Ömür ve Özlüce gibi peynir markalarının hile yaptığı tespit edildi.

Hile yapılan zeytinyağı markaları ise şöyle: Özlüce, Çağlarca, Gold Ayvalık, Yeni Vakıf Gurme, Dalından Ayvalık, Gemlik, Gerçek Gemlik Ayvalık, Yeni Ayvalık, Grand Yayla, Gold Efe, Ayvalık Birlik.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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