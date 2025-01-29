Etikette Yazana Aldanmayın! Bakanlık Vatandaşı Etiketle Kandıran Ünlü Peynir Markalarını İfşa Etti
Etikette Yazana Aldanmayın! Bakanlık Vatandaşı Etiketle Kandıran Ünlü Peynir Markalarını İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara dair ifşa listesini internet sitesinden paylaşmayı sürdürüyor. Son yayımlanan listede peynir, tereyağı ve pidede yapılan hilelere yer verildi. Ünlü peynir markalarının etikette yazılanla vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı. Peynirlerde yağ oranının düşük olduğu ortaya çıkarken pidede sakatat tespit edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Son listede 6 peynir ve 2 tereyağı markası yer aldı.
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Ünlü peynir markalarının vatandaşları etiketle kandırdığı ortaya çıktı. Etikette yazılanla içeriğinin aynı olmadığı belirlendi.
Peynirlerin birçoğunda bitkisel yağ tespit edilirken bazılarında yağ oranının düşük çıktığı ifade edildi. Zeytinyağı markalarının ise tohum yağı karıştırdığı dile getirildi.
O markalar şöyle sıralandı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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