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Tarım Bakanlığı'nın Yeni İfşa Listesinde Tavuk Dünyası, Mis Yoğurt ve Arifoğlu Markaları da Var

Tarım Bakanlığı'nın Yeni İfşa Listesinde Tavuk Dünyası, Mis Yoğurt ve Arifoğlu Markaları da Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2025 - 12:37

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. En son güncellenen taklit ve tağşiş listesine Türkiye'de birçok şubesi bulunan Tavuk Dünyası, baharat markası Arifoğlu ve yoğurt markası Mis’in de olduğu görüldü.

İşte detaylar…

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taklit-tağşiş listesine yeni bir güncelleme geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taklit-tağşiş listesine yeni bir güncelleme geldi.

Listeye birçok yeni ve bilindik marka da eklendi.

Listeye birçok yeni ve bilindik marka da eklendi.

Restoran zinciri Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates çıktı.

Restoran zinciri Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates çıktı.

Arifoğlu marka pul biberde hile olduğu ortaya çıktı.

Arifoğlu marka pul biberde hile olduğu ortaya çıktı.

Mis marka yoğurtta da belirtilenden daha az protein olduğu tespit edildi.

Mis marka yoğurtta da belirtilenden daha az protein olduğu tespit edildi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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