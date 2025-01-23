Tarım Bakanlığı'nın Yeni İfşa Listesinde Tavuk Dünyası, Mis Yoğurt ve Arifoğlu Markaları da Var
Tarım Bakanlığı'nın Yeni İfşa Listesinde Tavuk Dünyası, Mis Yoğurt ve Arifoğlu Markaları da Var
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. En son güncellenen taklit ve tağşiş listesine Türkiye'de birçok şubesi bulunan Tavuk Dünyası, baharat markası Arifoğlu ve yoğurt markası Mis’in de olduğu görüldü.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taklit-tağşiş listesine yeni bir güncelleme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listeye birçok yeni ve bilindik marka da eklendi.
Restoran zinciri Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates çıktı.
Arifoğlu marka pul biberde hile olduğu ortaya çıktı.
Mis marka yoğurtta da belirtilenden daha az protein olduğu tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın