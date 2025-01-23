Bu Markalara Dikkat! Bakanlık, 41 Ürünü Daha İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, ifşa listesini bir kez daha güncelledi. Bu kez listeye 41 yeni ürün girdi. Üstelik içinde bu kez bilinen markalar da var. İşte peynirden sucuğa, kıymadan tereyağına, kaşardan baharatına birçok sakıncalı ürün.