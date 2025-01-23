Bu Markalara Dikkat! Bakanlık, 41 Ürünü Daha İfşa Etti
Bu Markalara Dikkat! Bakanlık, 41 Ürünü Daha İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, ifşa listesini bir kez daha güncelledi. Bu kez listeye 41 yeni ürün girdi. Üstelik içinde bu kez bilinen markalar da var. İşte peynirden sucuğa, kıymadan tereyağına, kaşardan baharatına birçok sakıncalı ürün.
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Neredeyse her gün yediğimiz birçok ana üründe yine uygunsuz maddeler tespit edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığının sayfasında yer alan listede fırsatçıların yiyeceklerimize kattıkları ‘farklı’ maddeler ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 22 Ocak itibarıyla 41 ürün daha girdi.
Sakıncalı ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı. İşte yeni liste:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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