Bakanlık Şok Eden Yeni İfşa Listesi: Zincir Markette Satılan İki Markanın Peynirinden İlaç Çıktı
Bakanlık Şok Eden Yeni İfşa Listesi: Zincir Markette Satılan İki Markanın Peynirinden İlaç Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Ucuz ve güvenilir sandığımız pek çok markanın halkın sağlığıyla nasıl oynadığını bu listelerle görmüş olduk. Son olarak üç harfli zincir markette satılan iki markanın peynirinden çıkanlar şok etti.
Bir markanın tam yağlı dereotu eritme peynirinden, bir başka markanın tam yağlı taze kaşar peynirinden “Natamisin” bulundu. Natamasin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç türü.
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A’dan Z’ye her ürüne yapılan zam nedeniyle vatandaşlar sağlıklı gıdaya erişemiyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak ifşa listesinde üç harfli olarak zincir marketlerde satılan peynirden çıkan şok etti.
Marketlerde satılan “Ahir” marka tam yağlı dereotu eritme peyniri; “Tarabya” markalı tam yağlı taze kaşar peynirinden “Natamisin” çıktı.
Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı ifşa listesi şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Hepsi 3 ay önce tespit edilmiş. Bu kadar aceleci olmasaydiniz açıklama için
Bu ürunlerin satıldığı zincir marketlere soruşturma açılacak mı?!