onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık Şok Eden Yeni İfşa Listesi: Zincir Markette Satılan İki Markanın Peynirinden İlaç Çıktı

Bakanlık Şok Eden Yeni İfşa Listesi: Zincir Markette Satılan İki Markanın Peynirinden İlaç Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 15:13

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Ucuz ve güvenilir sandığımız pek çok markanın halkın sağlığıyla nasıl oynadığını bu listelerle görmüş olduk. Son olarak üç harfli zincir markette satılan iki markanın peynirinden çıkanlar şok etti. 

Bir markanın tam yağlı dereotu eritme peynirinden, bir başka markanın tam yağlı taze kaşar peynirinden “Natamisin” bulundu. Natamasin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç türü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A’dan Z’ye her ürüne yapılan zam nedeniyle vatandaşlar sağlıklı gıdaya erişemiyor.

A’dan Z’ye her ürüne yapılan zam nedeniyle vatandaşlar sağlıklı gıdaya erişemiyor.

Zamlar nedeniyle uygun fiyatlı ürünlere rağbet arttı. Ancak ucuz diye satın aldığımız pek çok markanın insan sağlığını tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak ifşa listesinde üç harfli olarak zincir marketlerde satılan peynirden çıkan şok etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak ifşa listesinde üç harfli olarak zincir marketlerde satılan peynirden çıkan şok etti.

Marketlerde satılan “Ahir” marka tam yağlı dereotu eritme peyniri; “Tarabya” markalı tam yağlı taze kaşar peynirinden “Natamisin” çıktı.

Marketlerde satılan “Ahir” marka tam yağlı dereotu eritme peyniri; “Tarabya” markalı tam yağlı taze kaşar peynirinden “Natamisin” çıktı.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.

Netamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç türü. Küf ve maya gibi mantarların büyümesini engellemede etkisiyle biliniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı ifşa listesi şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı ifşa listesi şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gnyy

Hepsi 3 ay önce tespit edilmiş. Bu kadar aceleci olmasaydiniz açıklama için

withlove

Bu ürunlerin satıldığı zincir marketlere soruşturma açılacak mı?!