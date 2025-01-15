Bakanlık Şok Eden Yeni İfşa Listesi: Zincir Markette Satılan İki Markanın Peynirinden İlaç Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Ucuz ve güvenilir sandığımız pek çok markanın halkın sağlığıyla nasıl oynadığını bu listelerle görmüş olduk. Son olarak üç harfli zincir markette satılan iki markanın peynirinden çıkanlar şok etti.

Bir markanın tam yağlı dereotu eritme peynirinden, bir başka markanın tam yağlı taze kaşar peynirinden “Natamisin” bulundu. Natamasin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç türü.