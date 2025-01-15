Almanya Türkiye'nin Ürettiği Dubai Çikolatalarını Yasaklıyor: "Tüketiciyi Kandırıyor"
Almanya Türkiye'nin Ürettiği Dubai Çikolatalarını Yasaklıyor: "Tüketiciyi Kandırıyor"
Geçtiğimiz aylarda resmen bir furyaya dönüşen Dubai Çikolatası nispeten azaldı. Kafamızı nereye çevirsek gördüğümüz Dubai Çikolatası için markalar harekete geçti. Antep fıstığı, kadayıf ve çikolatanın buluştuğu bu tatlı, birçok marka tarfından üretildi. Türkiye'de üretilen birçok marka Dubai Çikolatası yurt dışına satıldı.
Fakat Almanya artık bunu engelleme kararı aldı. Almanya'da mahkeme, Türkiye'de üretilen Dubai Çikolatası'nın tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine hükmetti.
Dubai Çikolatası furyası son zamanlarda biraz dinmiş olsa da bir süre önce kafamızı nereye çevirsek Dubai Çikolatası gördüğümüz doğrudur.
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Milyonlarca kişinin rağbet gösterdiği bir ürünü elbette üreten kesim de çoğaldı. Başta yalnızca ünlü markaların üretiminde olan Dubai Çikolatası tabiri caizse her köşe başında üretilmeye başlandı.
T24'ün aktardığına göre Almanya'daki bir mahkeme, Türkiye'de üretilen Dubai çikolatalarının tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine hükmetti.
Buna göre Almanya'da Dubai dışında üretilen çikolataların "Dubai Çikolatası" ismiyle satılması yasaklanıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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