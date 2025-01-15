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Almanya Türkiye'nin Ürettiği Dubai Çikolatalarını Yasaklıyor: "Tüketiciyi Kandırıyor"

Almanya Türkiye'nin Ürettiği Dubai Çikolatalarını Yasaklıyor: "Tüketiciyi Kandırıyor"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 10:00

Geçtiğimiz aylarda resmen bir furyaya dönüşen Dubai Çikolatası nispeten azaldı. Kafamızı nereye çevirsek gördüğümüz Dubai Çikolatası için markalar harekete geçti. Antep fıstığı, kadayıf ve çikolatanın buluştuğu bu tatlı, birçok marka tarfından üretildi. Türkiye'de üretilen birçok marka Dubai Çikolatası yurt dışına satıldı. 

Fakat Almanya artık bunu engelleme kararı aldı. Almanya'da mahkeme, Türkiye'de üretilen Dubai Çikolatası'nın tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine hükmetti.

Dubai Çikolatası furyası son zamanlarda biraz dinmiş olsa da bir süre önce kafamızı nereye çevirsek Dubai Çikolatası gördüğümüz doğrudur.

Dubai Çikolatası furyası son zamanlarda biraz dinmiş olsa da bir süre önce kafamızı nereye çevirsek Dubai Çikolatası gördüğümüz doğrudur.

Antep fıstığı, çikolata ve kadayıfın buluştuğu bu tatlı, milyonlar tarafından denendi. Kimisi markalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu, kimisi yurt dışından getirtti kimisi de evde yapmaya karar verdi.

Milyonlarca kişinin rağbet gösterdiği bir ürünü elbette üreten kesim de çoğaldı. Başta yalnızca ünlü markaların üretiminde olan Dubai Çikolatası tabiri caizse her köşe başında üretilmeye başlandı.

Milyonlarca kişinin rağbet gösterdiği bir ürünü elbette üreten kesim de çoğaldı. Başta yalnızca ünlü markaların üretiminde olan Dubai Çikolatası tabiri caizse her köşe başında üretilmeye başlandı.

Türkiye'de üretilen Dubai Çikolatası da özellikle yabancılar tarafından ucuz olduğu için tercih edildi. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında Dubai Çikolatası satışına başladık.

Fakat buna Alman Mahkemesi bir 'dur' deme kararı aldı.

T24'ün aktardığına göre Almanya'daki bir mahkeme, Türkiye'de üretilen Dubai çikolatalarının tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine hükmetti.

T24'ün aktardığına göre Almanya'daki bir mahkeme, Türkiye'de üretilen Dubai çikolatalarının tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine hükmetti.

Köln kentindeki bir mahkeme, süpermatket zinciri Aldi Süd aleyhinde karar verdi. Bu market, Türkiye'de üretilen çikolataları 'Alyan el yapımı Dubai çikolatası' etiketiyle satıyordu.

Mahkeme, ortalama bir tüketicinin 'Dubai çikolatası1 ibaresini gördüğünde bu ürünün Dubai'de üretildiğini düşüneceğini belirtti. Etikette 'Türkiye'de üretilmiştir' ibaresinin ise yeterli olmadığı aktarıldı.

Buna göre Almanya'da Dubai dışında üretilen çikolataların "Dubai Çikolatası" ismiyle satılması yasaklanıyor.

Buna göre Almanya'da Dubai dışında üretilen çikolataların "Dubai Çikolatası" ismiyle satılması yasaklanıyor.

Söz konusu market zinciri Aldi Süd, bunun devam eden bir süreç olduğunu ve temyize gideceklerini aktarıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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