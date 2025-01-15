Aralarında TS Club Ürünü de Bulunan Dört Ürün "Çocuklar İçin Tehlikeli" Olduğu Gerekçesiyle Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu taklit ve tağşiş listelerinde bugüne kadar pek çok marka ifşa edildi. Bu kez de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' yapan Ticaret Bakanlığı 4 yeni ürünü ve markayı çocuklar için güvensiz olarak nitelendirdi.

Aralarında TS Club ürünü de bulunan dört farklı ürün, piyasadan toplatılacak.