Aralarında TS Club Ürünü de Bulunan Dört Ürün "Çocuklar İçin Tehlikeli" Olduğu Gerekçesiyle Toplatılıyor
Aralarında TS Club Ürünü de Bulunan Dört Ürün "Çocuklar İçin Tehlikeli" Olduğu Gerekçesiyle Toplatılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu taklit ve tağşiş listelerinde bugüne kadar pek çok marka ifşa edildi. Bu kez de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' yapan Ticaret Bakanlığı 4 yeni ürünü ve markayı çocuklar için güvensiz olarak nitelendirdi.
Aralarında TS Club ürünü de bulunan dört farklı ürün, piyasadan toplatılacak.
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı çalışmalar başlattı.
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Bakanlığın açıkladığı yeni ürünler arasında markası TS Club olan "Retro Kapüşonlu Sweat" de yer aldı.
Diğer bir ürün, "Tuna Kırtasiye" markalı dondurma şeklinde fosforlu kalem oldu. Güvensizlik nedeni ise "küçük parçadan boğulma" olarak açıklandı.
Üçüncü ürün, birçok markette, pazarda, oyuncakçıda satılan "Huggy-Wuggy" oldu.
"Can Top" markasına ait şişirilebilir zıp zıp top da bu ürünler arasında yerini aldı. Söz konusu dört ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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