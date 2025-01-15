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Aralarında TS Club Ürünü de Bulunan Dört Ürün "Çocuklar İçin Tehlikeli" Olduğu Gerekçesiyle Toplatılıyor

Aralarında TS Club Ürünü de Bulunan Dört Ürün "Çocuklar İçin Tehlikeli" Olduğu Gerekçesiyle Toplatılıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 08:34

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu taklit ve tağşiş listelerinde bugüne kadar pek çok marka ifşa edildi. Bu kez de Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' yapan Ticaret Bakanlığı 4 yeni ürünü ve markayı çocuklar için güvensiz olarak nitelendirdi. 

Aralarında TS Club ürünü de bulunan dört farklı ürün, piyasadan toplatılacak.

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı çalışmalar başlattı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı çalışmalar başlattı.

Yapılan denetimler sonucunda gerekli kurallara uymayan markalar ve ürünler Bakanlığın 'Güvensiz Ürün Bildirimleri'  sitesinde yayımlanıyor. Tek tek ifşalanan ürünler, piyasadan toplatılıyor.

Bakanlığın açıkladığı yeni ürünler arasında markası TS Club olan "Retro Kapüşonlu Sweat" de yer aldı.

Bakanlığın açıkladığı yeni ürünler arasında markası TS Club olan "Retro Kapüşonlu Sweat" de yer aldı.

Söz konusu ürünün güvensizlik nedeni 'Boyun Alanında Serbest Uçlu 16 Cm Uzunluğunda Büzme İpi Kullanılmıştır.' olarak aktarıldı.

Diğer bir ürün, "Tuna Kırtasiye" markalı dondurma şeklinde fosforlu kalem oldu. Güvensizlik nedeni ise "küçük parçadan boğulma" olarak açıklandı.

Diğer bir ürün, "Tuna Kırtasiye" markalı dondurma şeklinde fosforlu kalem oldu. Güvensizlik nedeni ise "küçük parçadan boğulma" olarak açıklandı.

Üçüncü ürün, birçok markette, pazarda, oyuncakçıda satılan "Huggy-Wuggy" oldu.

Üçüncü ürün, birçok markette, pazarda, oyuncakçıda satılan "Huggy-Wuggy" oldu.

Meşhur huggy-wuggy oyuncakların güvensizlik nedeni:

'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kısım1- Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Bakımından Kalır Olarak Değerlendirilmiştir.'

"Can Top" markasına ait şişirilebilir zıp zıp top da bu ürünler arasında yerini aldı. Söz konusu dört ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.

"Can Top" markasına ait şişirilebilir zıp zıp top da bu ürünler arasında yerini aldı. Söz konusu dört ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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