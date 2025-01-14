15 Yaşındaki Bir Kişinin Tüm Bilgileri Çaldığı İddia Edilmişti: Bakanlıktan e-Nabız İddialarına Yalanlama
15 Yaşındaki Bir Kişinin Tüm Bilgileri Çaldığı İddia Edilmişti: Bakanlıktan e-Nabız İddialarına Yalanlama
140journos’un bugün yayınlandığı “Panel” isimli belgeselde Türk vatandaşlarının bilgilerinin nasıl çalındığı anlatılmıştı. Belgeselde konuşan bir kişi, Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemindeki bilgileri nasıl çaldığını tarif etmişti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda belgeseldeki açıklamalar yalanlandı. Bakanlık, e-Nabız sisteminden bu zamana kadar hiçbir veri sızıntısı olmadığını duyurdu.
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140journos tarafından yayınlanan “Panel” belgeselinde kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabzı sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.
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Sağlık Bakanlığı, gündem olan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi tarafından yapılan paylaşımda tüm iddialar yalanlandı.
Bakanlığın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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