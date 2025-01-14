15 Yaşındaki Bir Kişinin Tüm Bilgileri Çaldığı İddia Edilmişti: Bakanlıktan e-Nabız İddialarına Yalanlama

140journos’un bugün yayınlandığı “Panel” isimli belgeselde Türk vatandaşlarının bilgilerinin nasıl çalındığı anlatılmıştı. Belgeselde konuşan bir kişi, Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemindeki bilgileri nasıl çaldığını tarif etmişti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda belgeseldeki açıklamalar yalanlandı. Bakanlık, e-Nabız sisteminden bu zamana kadar hiçbir veri sızıntısı olmadığını duyurdu.